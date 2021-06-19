Ex-"Fazenda", Marcos Oliver lamenta a morte de enteado, após queda de prédio em Santos/SP

Muito abalado, o ator Marcos Oliver usou as redes sociais na manhã deste sábado (19) para lamentar a morte do enteado Lorenzo, de 11 anos, que não resistiu a uma queda do 9º andar do prédio onde morava em Santos/SP, na noite desta sexta-feira (18).
Em post no Instagram, o ex-participante de "A Fazenda" relembra, em formato de galeria de fotos, a amizade do enteado com seu filho, Daniel Monarca, que hoje completa 13 anos. "Tenho certeza que papai do céu já o recebeu de braços abertos. Obrigado, Lo, por toda sua amizade, seu carinho e sua felicidade com o Dani em todos os momentos que vocês estiveram juntos", lamentou.
De acordo com o portal UOL, o caso ainda está sendo investigado e a perícia do local foi solicitada. O delegado responsável pela investigação descarta homicídio, e diz que a suspeita é que o garoto tenha se desequilibrado. Marcos também postou uma imagem de luto no Instagram.