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Apresentador em 2013

Ator Jean Paulo conta que ligações do Bom Dia e Cia não eram ao vivo

O ator que deu vida a Cirilo no remake de "Carrossel" e também na série "Patrulha Salvadora", ambos no SBT, apresentou o programa infantil em 2013 na mesma emissora

Publicado em 20 de Junho de 2021 às 09:21

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 jun 2021 às 09:21
Ator Jean Paulo Campos foi apresentador do Bom Dia e Cia
Ator Jean Paulo Campos foi apresentador do Bom Dia e Cia Crédito: Reprodução/Instagram @jeanpaulo_campos
O ator Jean Paulo Campos, 18, que deu vida a Cirilo no remake de "Carrossel" e também na série "Patrulha Salvadora", ambos no SBT, revelou que as participações por telefone no programa infantil Bom dia e Cia, que apresentou em 2013 na mesma emissora, eram previamente agendadas e não ao vivo, como muita gente acreditava.
"Você não ligava e eles atendiam na hora. Você ligava em um dia para aparecer no outro, tinha um horário marcado", contou Campos. "Não era aquela surpresa de 'ah, vou ligar aqui para o Yudi e ele vai me atender agora'. A produtora atendia e falava: 'você vai participar tal hora'", disse em entrevista ao Cometa Podcast.
Campos deixou o SBT em 2017, após não ter seu contrato renovado pela emissora. "Infelizmente ficamos muito surpreendidos e tristes com a notícia do término do contrato com o Jean. Mas somos muito gratos pela oportunidade que o SBT e o Silvio deram ao nosso filho e a nossa família", se pronunciaram à época os pais do artista.
Atualmente, Campos é repórter do quadro Já Pode Sonhar, no programa de variedades Hoje em Dia (RecordTV). Ele também atua como jurado no reality musical Canta Comigo Teen (RecordTV).

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