Super Dança dos Famosos: Christiane Torloni vai para a semifinal

A atriz Christiane Torloni Crédito: Globo/Maurício Fidalgo

Neste domingo (20) foi ao ar o primeiro Super Dança dos Famosos, substituto do Domingão do Faustão, que estava no ar havia 32 anos na Globo. A atriz Christiane Torloni, campeã da temporada 2008 da Dança dos Famosos levou a melhor e foi à semifinal, na disputa com os atores Odilon Wagner e Tiago Abravanel, terceiros colocados em 2011 e 2013, respectivamente.

Para avaliar os candidatos que dançaram forró e rock compuseram o júri artístico a apresentadora Angélica, a cantora Simone Mendes e o ator e cantor Moacyr Franco. Já o júri técnico, que ficará o mesmo até o fim da temporada foram convidados Carlinhos de Jesus e Cláudia Mota.

Antes de começar as apresentações, Tiago Leifert abriu a atração comentando a saída antecipada de Fausto Silva da emissora. "A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Deixei superclaro o carinho e respeito que tenho pelo Faustão. Era um telespectador brincando aqui", disse Leifert.