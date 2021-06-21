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Super Dança dos Famosos: Christiane Torloni vai para a semifinal

Antes de começar as apresentações, Tiago Leifert abriu a atração comentando a saída antecipada de Fausto Silva da emissora
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 jun 2021 às 08:22

Publicado em 21 de Junho de 2021 às 08:22

A atriz Christiane Torloni
A atriz Christiane Torloni Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
Neste domingo (20) foi ao ar o primeiro Super Dança dos Famosos, substituto do Domingão do Faustão, que estava no ar havia 32 anos na Globo. A atriz Christiane Torloni, campeã da temporada 2008 da Dança dos Famosos levou a melhor e foi à semifinal, na disputa com os atores Odilon Wagner e Tiago Abravanel, terceiros colocados em 2011 e 2013, respectivamente.
Para avaliar os candidatos que dançaram forró e rock compuseram o júri artístico a apresentadora Angélica, a cantora Simone Mendes e o ator e cantor Moacyr Franco. Já o júri técnico, que ficará o mesmo até o fim da temporada foram convidados Carlinhos de Jesus e Cláudia Mota.
Antes de começar as apresentações, Tiago Leifert abriu a atração comentando a saída antecipada de Fausto Silva da emissora. "A Globo decidiu mudar a programação de domingo. Deixei superclaro o carinho e respeito que tenho pelo Faustão. Era um telespectador brincando aqui", disse Leifert.

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Ele, então, salientou que, por respeito ao público tinha a missão de dar continuidade ao reality de dança, que deve ter sua final exibida em agosto. "Deixando aqui um beijo ao Fausto vai começar o Super Dança dos Famosos", disse.

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