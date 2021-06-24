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Luciano Szafir é internado com reinfecção por Covid-19

Segundo a assessoria do ator, ele está bem "dentro do possível" e sua saturação "está ótima"
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 jun 2021 às 08:25

Publicado em 24 de Junho de 2021 às 08:25

O empresário Luciano Szafir
O empresário Luciano Szafir Crédito: Reprodução/Instagram @franciscocepeda
O ator Luciano Szafir, pai de Sasha Meneghel, foi internado em um hospital no Rio de Janeiro por causa de uma reinfecção por covid-19.
Segundo a assessoria do ator, ele está bem "dentro do possível" e sua saturação "está ótima". Ele está internado no Hospital Vitória Samaritano, na Barra da Tijuca, e se encontra isolado em um quarto.
Em fevereiro deste ano, o ator testou positivo pela primeira vez para covid. "O diagnóstico do meu exame para a Covid deu positivo, apesar de ter me cuidado o máximo que pude. Apesar das dores de cabeça e corpo, estou bem. Obrigado pelo apoio", afirmou ele à Ana Maria Digital, na ocasião.
Na noite da última terça-feira, 22, estreou o reality show Os Szafirs, no canal E!. O programa acompanha a vida e o dia a dia da família de Beth Szafir, 67, de Luciano, 52, e da esposa do ator, Luhanna, 37.

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Veja a nota oficial da assessoria:
A assessoria e o escritório de agenciamento do ator e apresentador Luciano Szafir anunciam a infecção do ator pela segunda vez, pela Covid 19. Dentro do possível ele está bem, está em um quarto isolado e a saturação está ótima. Vamos torcer que dê tudo certo! Ele está internado no Hospital Vitória Samaritano na Barra da Tijuca.

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