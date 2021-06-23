Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Famosos

Paris Hilton desiste de ser bilionária: 'Estou mais interessada em bebês'

'Agora que estou incrivelmente feliz e apaixonada, não tenho mais interesse por bilhões'

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 16:15

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

23 jun 2021 às 16:15
Paris Hilton
Paris Hilton Crédito: Instagram/parishilton
Aos 40 anos, Paris Hilton diz que não está mais interessada em ser bilionária. O seu foco agora é formar uma família. A declaração foi dada pela socialite em entrevista ao podcast "Just for Variety", da Variety.
"Sempre vi dinheiro como liberdade e independência, uma forma de não ser controlada por ninguém. É por isso que esse era o foco da minha vida. Agora que estou incrivelmente feliz e apaixonada, não tenho mais interesse por bilhões. Tenho mais interesse por bebês", afirmou ela.
Hilton é noiva do empresário Carter Reum. Os dois começaram a namorar em dezembro de 2019. Todo o planejamento do casamento, que ainda não tem data marcada, será apresentado em uma série documental chamada "Paris in Love".
No reality "This is Paris", filmado há dois anos, a herdeira e empresária disse que sua ética de trabalho era movida pelo dinheiro e que ela não iria desacelerar até fazer um bilhão de dólares. "Era um objetivo imenso para mim porque eu não estava feliz na minha vida pessoal", explicou no Podcast da Variety sobre a mudança de planos.

Veja Também

Paris Hilton afirma que foi vítima de bullying na adolescência

Paris Hilton posta foto e sugere que pintem a Casa Branca de rosa

Kim Kardashian manda recado para Paris Hilton: "Faria qualquer coisa"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

dinheiro Famosos Maternidade
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fachada do Congresso Nacional, em Brasília, que abriga a Câmara dos Deputados e o Senado Federal
Eis o tempo de acabar com a neoescravidão
Heliene Del Esposti, Tia Penha e Penha Colodetti
Pantaneiras celebram aniversariantes do mês com jantar em Vitória
Lama cirúrgica
Lama cirúrgica: até polícia do ES foi acionada após sumiço de documentos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados