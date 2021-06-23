Paris Hilton desiste de ser bilionária: 'Estou mais interessada em bebês'

Aos 40 anos, Paris Hilton diz que não está mais interessada em ser bilionária. O seu foco agora é formar uma família. A declaração foi dada pela socialite em entrevista ao podcast "Just for Variety", da Variety.
"Sempre vi dinheiro como liberdade e independência, uma forma de não ser controlada por ninguém. É por isso que esse era o foco da minha vida. Agora que estou incrivelmente feliz e apaixonada, não tenho mais interesse por bilhões. Tenho mais interesse por bebês", afirmou ela.
Hilton é noiva do empresário Carter Reum. Os dois começaram a namorar em dezembro de 2019. Todo o planejamento do casamento, que ainda não tem data marcada, será apresentado em uma série documental chamada "Paris in Love".
No reality "This is Paris", filmado há dois anos, a herdeira e empresária disse que sua ética de trabalho era movida pelo dinheiro e que ela não iria desacelerar até fazer um bilhão de dólares. "Era um objetivo imenso para mim porque eu não estava feliz na minha vida pessoal", explicou no Podcast da Variety sobre a mudança de planos.