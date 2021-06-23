Paris Hilton desiste de ser bilionária: 'Estou mais interessada em bebês'

Paris Hilton Crédito: Instagram/parishilton

Aos 40 anos, Paris Hilton diz que não está mais interessada em ser bilionária. O seu foco agora é formar uma família. A declaração foi dada pela socialite em entrevista ao podcast "Just for Variety", da Variety.

"Sempre vi dinheiro como liberdade e independência, uma forma de não ser controlada por ninguém. É por isso que esse era o foco da minha vida. Agora que estou incrivelmente feliz e apaixonada, não tenho mais interesse por bilhões. Tenho mais interesse por bebês", afirmou ela.

Hilton é noiva do empresário Carter Reum. Os dois começaram a namorar em dezembro de 2019. Todo o planejamento do casamento, que ainda não tem data marcada, será apresentado em uma série documental chamada "Paris in Love".