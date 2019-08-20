Kim Kardashian manda recado para Paris Hilton: "Faria qualquer coisa"

, que está prestes a lançar umainspirada nos anos 90, relembrou suas amizades mais antigas e o quanto é leal a elas.

Apesar de todo o cansaço, Kim insiste que "faria qualquer coisa" pela sua melhor amiga. "Ela literalmente me deu uma carreira. E eu totalmente reconheço isso", disse a beldade caminhando para o set do novo clipe de Hilton.