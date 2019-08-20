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Agradeceu pela carreira

Kim Kardashian manda recado para Paris Hilton: "Faria qualquer coisa"

"Ela literalmente me deu uma carreira", disse Kim sobre Paris Hilton

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 06:45

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

20 ago 2019 às 06:45
Crédito: Reprodução/Instagram @kimkardashian
Kim Kardashian, que está prestes a lançar uma maquiagem inspirada nos anos 90, relembrou suas amizades mais antigas e o quanto é leal a elas. 
No novo episódio de "Keeping Up With The Kardashians", a empresária revelou que faria qualquer coisa pela amiga Paris Hilton
No começo da declaração, a filha de Kris Jenner começou: "Deus, estou tão cansada. E eu tenho que trabalhar a noite inteira". Nisso, Kim conversava com a irmã Khloe Kardashian, a caminho da gravação do novo clipe de Paris. 
Apesar de todo o cansaço, Kim insiste que "faria qualquer coisa" pela sua melhor amiga. "Ela literalmente me deu uma carreira. E eu totalmente reconheço isso", disse a beldade caminhando para o set do novo clipe de Hilton.

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