Kim Kardashian manda recado para Paris Hilton: "Faria qualquer coisa"

Kim Kardashian, que está prestes a lançar uma maquiagem inspirada nos anos 90, relembrou suas amizades mais antigas e o quanto é leal a elas.
No novo episódio de "Keeping Up With The Kardashians", a empresária revelou que faria qualquer coisa pela amiga Paris Hilton.
No começo da declaração, a filha de Kris Jenner começou: "Deus, estou tão cansada. E eu tenho que trabalhar a noite inteira". Nisso, Kim conversava com a irmã Khloe Kardashian, a caminho da gravação do novo clipe de Paris.
Apesar de todo o cansaço, Kim insiste que "faria qualquer coisa" pela sua melhor amiga. "Ela literalmente me deu uma carreira. E eu totalmente reconheço isso", disse a beldade caminhando para o set do novo clipe de Hilton.