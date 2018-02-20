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Reforma

Paris Hilton posta foto e sugere que pintem a Casa Branca de rosa

Socialite já é conhecida por polêmicas e, dessa vez, quer dar uma cara nova à sede do governo americano
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 fev 2018 às 13:31

Publicado em 20 de Fevereiro de 2018 às 13:31

No Brasil, falamos de reforma da Previdência. Mas, Paris Hilton, já no auge de seus 37 aninhos, não consegue pensar em outra reforma que não seja a da Casa Branca. É que dessa vez, a socialite postou uma foto no seu próprio perfil do Instagram em que sugere que a sede do governo norte-americano seja pintada de rosa - sua cor preferida. Ela aparece com um vestido longo da mesma tonalidade e com seu mascote nos braços.
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Os fãs da bonequinha também embarcaram na brincadeira (ou não) e uma disparou: "Adorei! Se você fosse presidente dos Estados Unidos...". Outra disse: "Você tem o meu voto se for candidata", e um internauta ainda declarou: "Dê paz ao mundo e cubra-o de glitter! Você tem o meu voto. Lute por isso". Veja o post:

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