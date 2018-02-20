Paris Hilton posta foto e sugere que pintem a Casa Branca de rosa

No Brasil, falamos de reforma da Previdência. Mas, Paris Hilton, já no auge de seus 37 aninhos, não consegue pensar em outra reforma que não seja a da Casa Branca. É que dessa vez, a socialite postou uma foto no seu próprio perfil do Instagram em que sugere que a sede do governo norte-americano seja pintada de rosa - sua cor preferida. Ela aparece com um vestido longo da mesma tonalidade e com seu mascote nos braços.