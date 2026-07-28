Inter usou áudio falso de VAR em julgamento de zagueiro no STJD; entenda

O julgamento do zagueiro Victor Gabriel, do Internacional, nesta terça-feira (28), no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ficou marcado pela apresentação de um áudio falso que estava sendo atribuído ao VAR.





O áudio foi apresentado pelo Internacional como prova. Ele supostamente ilustrava a conversa entre o árbitro de campo e a cabine do VAR no lance que resultou na expulsão do defensor colorado, por falta em Gabriel Pec, do Cruzeiro. O jogador do time mineiro sofreu uma fratura na perna esquerda.





A informação de que o áudio era falso veio à tona durante os votos. Os auditores perceberam diante da repercussão nas redes sociais e mensagens no telefone. A situação também alterou o rumo da votação, culminado em um placar favorável para o afastamento até o retorno de Pec aos treinos. O áudio apresentava uma forma incomum de diálogo e em nada se assemelhava com o protocolo definido pela CBF. Com uma consulta ao site da entidade, é possível perceber que não houve divulgação de áudio do VAR sobre esse lance no Inter x Cruzeiro.





Os auditores, inclusive, ponderaram a possibilidade de suspender o julgamento. O advogado do Internacional, Rogério Pastl, porém, disse que eles poderiam seguir, desconsiderando a prova. E assim aconteceu. O advogado do Inter reconheceu que houve um equívoco. Segundo ele, o arquivo foi juntado de forma equivocada e sem intenção. Victor Gabriel vai ficar suspenso enquanto durar a recuperação de Pec. A decisão cabe recurso.