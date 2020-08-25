Paris Hilton afirma que foi vítima de bullying na adolescência

Aos 16 anos, Paris Hilton foi enviada para a Provo Canyon School, um estabelecimento correcional em Utah, no centro dos Estados Unidos. A socialite, empresária e modelo fez revelações de como sofreu na instituição, durante entrevista para o jornal britânico The Times. Ela está promovendo seu documentário This is Paris, que estreia em setembro.
De acordo com Paris Hilton, ela ouvia coisas horríveis dos funcionários da instituição e era vítima de bullying. "Estavam sempre me fazendo sentir mal e me intimidavam. Acho que o objetivo deles era nos deprimir e, fisicamente, eram abusivos. Eles nos batiam para instigar medo para que não os desobedessemos", declarou.
A herdeira do grupo Hilton Worldwide Holdings Incorporated também revelou que tinha ataques de pânico e chorava todos os dias. "As pessoas acham que me conhecem, mas ninguém sabe quem eu sou", disse a modelo. Atualmente, Paris tem um relacionamento com o empresário Carter Reum.