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Paris Hilton afirma que foi vítima de bullying na adolescência

Tinha ataques de pânico todos os dias, declarou socialite, que está promovendo o documentário This is Paris
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 ago 2020 às 12:14

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 12:14

Paris Hilton
Paris Hilton Crédito: Instagram/@parishilton
Aos 16 anos, Paris Hilton foi enviada para a Provo Canyon School, um estabelecimento correcional em Utah, no centro dos Estados Unidos. A socialite, empresária e modelo fez revelações de como sofreu na instituição, durante entrevista para o jornal britânico The Times. Ela está promovendo seu documentário This is Paris, que estreia em setembro.
De acordo com Paris Hilton, ela ouvia coisas horríveis dos funcionários da instituição e era vítima de bullying. "Estavam sempre me fazendo sentir mal e me intimidavam. Acho que o objetivo deles era nos deprimir e, fisicamente, eram abusivos. Eles nos batiam para instigar medo para que não os desobedessemos", declarou.

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A herdeira do grupo Hilton Worldwide Holdings Incorporated também revelou que tinha ataques de pânico e chorava todos os dias. "As pessoas acham que me conhecem, mas ninguém sabe quem eu sou", disse a modelo. Atualmente, Paris tem um relacionamento com o empresário Carter Reum.
Ver essa foto no Instagram

#ThisOrThat with @TheSTStyle. ????? #ThisIsParis

Uma publicação compartilhada por Paris Hilton (@parishilton) em

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