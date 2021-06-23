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Polêmica

Christiane Pelajo abandona estúdio da Globonews e vira trending no Twitter

Episódio aconteceu em abril e Globo diz que situação foi superada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 jun 2021 às 14:16

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 14:16

Christiane Pelajo no
Christiane Pelajo no "Jornal da GloboNews" Crédito: Reprodução/Globonews
Christiane Pelajo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (23). O motivo foi um vídeo vazado em que a apresentadora aparece irritada na Globonews, enquanto comandava o Edição das 16h, em abril deste ano.
Pelajo perdeu a paciência com as falhas técnicas e chegou a sair do estúdio. "Gente do céu! É só aumentar o áudio! É só aumentar, só aumentar, aumentar o áudio, dá pra fazer isso? Eu tô em voo cego. Se... na boa... Se tiver sem áudio... Eu vou sair do estúdio e só volto pro estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum! Áudio nenhum, eu tô em voo cego total, ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum, não tem condição, gente", reclamou a jornalista.
Segundo o colunista Leo Dias, o telejornal voltou após 10 minutos sob o comando de Leila Sterenberg, direto do Rio de Janeiro. Pelajo, que estava no estúdio de São Paulo, só ressurgiu pouco depois das 17h e justificou a ausência, pedindo desculpas.
Em comunicado enviado ao portal Uol, a emissora disse que problemas técnicos são raros e que o episódio foi superado. "Falhas técnicas na Globo são raras, mas acontecem. Algumas mais graves, raríssimas. Estas expõem e constrangem os talentos de vídeo, sobretudo os que estão ao vivo. Foi o que aconteceu então. Apesar do constrangimento, Christiane Pelajo se desculpou à época com os colegas pelo excesso de sua reação. E o episódio foi superado".

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