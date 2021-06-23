Christiane Pelajo abandona estúdio da Globonews e vira trending no Twitter

Christiane Pelajo no "Jornal da GloboNews" Crédito: Reprodução/Globonews

Christiane Pelajo virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na manhã desta quarta-feira (23). O motivo foi um vídeo vazado em que a apresentadora aparece irritada na Globonews, enquanto comandava o Edição das 16h, em abril deste ano.

Pelajo perdeu a paciência com as falhas técnicas e chegou a sair do estúdio. "Gente do céu! É só aumentar o áudio! É só aumentar, só aumentar, aumentar o áudio, dá pra fazer isso? Eu tô em voo cego. Se... na boa... Se tiver sem áudio... Eu vou sair do estúdio e só volto pro estúdio se tiver áudio. Não tem a menor condição de trabalhar assim. Não tem áudio nenhum! Áudio nenhum, eu tô em voo cego total, ninguém fala nada comigo no ponto, não tem áudio nenhum, não tem condição, gente", reclamou a jornalista.

Segundo o colunista Leo Dias, o telejornal voltou após 10 minutos sob o comando de Leila Sterenberg, direto do Rio de Janeiro. Pelajo, que estava no estúdio de São Paulo, só ressurgiu pouco depois das 17h e justificou a ausência, pedindo desculpas.