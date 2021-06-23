Ex-BBB Arthur Picoli e familiares recebem novas ameaças de morte

O ex-BBB Arthur Picoli desabafou em suas redes sociais que está sendo ameaçado de morte, assim como membros de sua família. Em Stories publicados nesta quarta-feira (23), o capixaba revela prints das ameaças, que incluem até a implantação de uma bomba no carro do crossfiteiro.
"Passando para falar sobre uma parada chata que eu não falei ainda, mas que acredito estar passando dos limites e enchendo o saco. As pessoas perdem a noção das coisas. Isso pra mim é doença e meter minha família no meio não é legal. Estou viajando, como todo mundo sabe, vim aproveitar meu aniversário, vim descansar com os amigos e eu tenho que ficar acordando com este tipo de mensagem aí. Se liga no que minha familia e amigos estão recebendo", inicia o ex-BBB, que na sequência revida.
"Brother, se for fazer, só vem", finalizou antes de mostrar imagens das mensagens.
Numa das mensagens, a pessoa diz que está vigiando os passos do capixaba e que "vai pegá-lo" quando ele estiver a caminho de Conduru. "Se fosse você, teria mais cuidado. Estou preparando uma bomba para colocar dentro do seu carro para morrer queimado", diz trecho da ameaça.
Esta não é a primeira vez que o ex-BBB e sua família são ameaçados. Em maio, o capixaba também relatou o mesmo problema, só que no Twitter.
Procurada para saber o motivo das ameaças e se a família já abriu algum boletim de ocorrência para o caso, a assessoria do capixaba disse que Arthur e familiares não vão se pronunciar por enquanto.