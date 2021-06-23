Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Polêmica

Ex-BBB Arthur Picoli e familiares recebem novas ameaças de morte

"Brother, se for fazer, só vem", disse o capixaba, revelando não aguentar mais as mensagens recebidas
Erik Oakes

Publicado em 23 de Junho de 2021 às 13:40

O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
O ex-BBB Arthur Picoli desabafou em suas redes sociais que está sendo ameaçado de morte, assim como membros de sua família. Em Stories publicados nesta quarta-feira (23), o capixaba revela prints das ameaças, que incluem até a implantação de uma bomba no carro do crossfiteiro.
"Passando para falar sobre uma parada chata que eu não falei ainda, mas que acredito estar passando dos limites e enchendo o saco. As pessoas perdem a noção das coisas. Isso pra mim é doença e meter minha família no meio não é legal. Estou viajando, como todo mundo sabe, vim aproveitar meu aniversário, vim descansar com os amigos e eu tenho que ficar acordando com este tipo de mensagem aí. Se liga no que minha familia e amigos estão recebendo", inicia o ex-BBB, que na sequência revida.
"Brother, se for fazer, só vem", finalizou antes de mostrar imagens das mensagens.
Numa das mensagens, a pessoa diz que está vigiando os passos do capixaba e que "vai pegá-lo" quando ele estiver a caminho de Conduru. "Se fosse você, teria mais cuidado. Estou preparando uma bomba para colocar dentro do seu carro para morrer queimado", diz trecho da ameaça.
Esta não é a primeira vez que o ex-BBB e sua família  são ameaçados. Em maio, o capixaba também relatou o mesmo problema, só que no Twitter.
Procurada para saber o motivo das ameaças e se a família já abriu algum boletim de ocorrência para o caso, a assessoria do capixaba disse que Arthur e familiares não vão se pronunciar por enquanto.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Polícia Civil BBB Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados