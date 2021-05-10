Arthur Picoli diz que sofre ameaças de morte após o BBB 21

Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Fora da casa do BBB há 12 dias, Arthur Picoli não colhe apenas os louros da participação no maior reality da TV brasileira. O capixaba de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, desabafou em sua conta no Twitter que vem sofrendo ameaças de morte diariamente.

"Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso", escreveu o ex-BBB, na noite deste domingo (9).

Arthur está em Conduru desde o sábado (8) para passar o Dia das Mães com a família. Ele, que fica até terça (11) na cidade, também disse na postagem para que seus fãs não façam isso com outros ex-participantes do programa.

"Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa. Tmj. Ótima e abençoada semana a todos", completou.

Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso.



Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa. Tmj ❤️



Ótima e abençoada semana a todos ?? — Arthur Picoli ? (@arthurpicoli) May 9, 2021

Pocah visualizou a mensagem e respondeu dando forças ao amigo: "Fica bem amigo!". Em resposta, Arthur desabafou novamente: "Decepcionado e arrependido".

Decepcionado e arrependido ? — Arthur Picoli ? (@arthurpicoli) May 9, 2021

O desabafo de Arthur comoveu os fãs, que encheram a timeline do Twitter com conselhos e mensagens de consolo. "Arthur, você é uma pessoa incrível e toda sua família também. Vai ficar tudo bem, conte com a gente para tudo", respondeu uma internauta.

"Tem muita gente que gosta de você, não ligue para esses haters. Inclusive, ameaça é crime. Você deveria tomar as providências legais para essas pessoas pararem com isso", escreveu outra.

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