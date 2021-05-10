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Desabafo

Arthur Picoli diz que sofre ameaças de morte após o BBB 21

Capixaba, que está com a família em Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, fez desabafo no Twitter

Publicado em 09 de Maio de 2021 às 21:10

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

09 mai 2021 às 21:10
Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz
Arthur Picoli, capixaba do BBB 21, com a mãe, Beatriz Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
Fora da casa do BBB há 12 dias, Arthur Picoli não colhe apenas os louros da participação no maior reality da TV brasileira. O capixaba de Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, desabafou em sua conta no Twitter que vem sofrendo ameaças de morte diariamente.
"Mesmo após ter sido eliminado, mesmo após o programa ter terminado, as ameaças de morte não param de chegar. Desanimado com tudo isso", escreveu o ex-BBB, na noite deste domingo (9).
Arthur está em Conduru desde o sábado (8) para passar o Dia das Mães com a família. Ele, que fica até terça (11) na cidade, também disse na postagem para que seus fãs não façam isso com outros ex-participantes do programa.
"Quem gosta de mim, não faça isso com nenhum outro participante ou qualquer pessoa. Tmj. Ótima e abençoada semana a todos", completou.
Pocah visualizou a mensagem e respondeu dando forças ao amigo: "Fica bem amigo!". Em resposta, Arthur desabafou novamente: "Decepcionado e arrependido".
O desabafo de Arthur comoveu os fãs, que encheram a timeline do Twitter com conselhos e mensagens de consolo. "Arthur, você é uma pessoa incrível e toda sua família também. Vai ficar tudo bem, conte com a gente para tudo", respondeu uma internauta.
"Tem muita gente que gosta de você, não ligue para esses haters. Inclusive, ameaça é crime. Você deveria tomar as providências legais para essas pessoas pararem com isso", escreveu outra.

EM CONDURU

Mais cedo, Arthur concedeu entrevista para A Gazeta em que falou sobre sua passagem por Conduru, relacionamento com Carla Diaz e planos. Ele conta que aproveita o tempo livre no Espírito Santo para conversar e que Conduru é um ponto de equiílibro para ele.

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