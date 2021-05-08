Ex-BBB Arthur Picoli é disputado por bancos em post na internet

O capixaba Arthur Picoli foi eliminado do "BBB 21" nesta terça-feira (27) Crédito: joão Cotta/ Rede Globo

"Vim no banco como sempre vinha, mas esqueci de um detalhe… EU ESTAVA NO BBB! Fui identificado", compartilhou em sua conta no Twitter. O que o crossfiteiro não imaginava é que o post ia causar uma verdadeira disputa entre bancos e fintechs.

Instigadas por fãs do ex-brother, instituições financeiras de todos os tipos como PicPay, Itaú, Bradesco, C6 Bank, Banco Original, Neon e Banco do Brasil, comentaram tentando atrair o capixaba e também seu fã clube. Hoje, Arthur tem mais de 400 mil seguidores no Twitter e 4,4 milhões no Instagram.

O comentário com mais curtidas foi do também capixaba PicPay, carteira digital que era patrocinadora do BBB. Na publicação, a fintech lembrou que todos seus serviços são digitais.

Que cachorrada é essa, @arthurpicoli? 🗣 Até parece que esqueceu dos nossos tempos juntos no VIP e na Xepa. E sem contar que com a gente você nem precisa sair de casa = mais tempo no fifinha. 💚 — PicPay (@picpay) May 7, 2021

Em resposta a uma fã do ex-brother, o perfil do Nubank perguntou: "Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser nosso parceiro na vida financeira?", em referência ao discurso proferido a ele por Carla Diaz, quando voltou do paredão falso.

A repercussão foi tamanha que o fã clube do crossfiteiro fez a expressão Nuthur (junção dos nomes Nubank e Arthur) chegasse ao 22º lugar no ranking de assuntos mais comentados do Twitter.

Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser nosso parceiro na vida financeira? 🏹💜 — Nubank (@nubank) May 7, 2021

O Itaú e o C6 Bank até usaram um dos bordões de Arthur no BBB para tentar uma proximidade, o "aulas, cria". O Bradesco refez a letra de uma paródia que Arthur cantava no reality ao lado do seu amigo Projota.

Lá na casa você deve ter descoberto que ás vezes é melhor contar com o que você já conhecia, né? Nesses meses, a gente até descobriu que tem umas coisas em comum com você:



A gente adora ⚽️

Jogamos 🎮 muito bem

🍌 sempre foi a nossa fruta favorita



Viu? Aulas, cria 🤩 — Itaú (em 🏡) (@itau) May 7, 2021

Vem para o C6 Bank que aqui é aulas, cria! Aqui você pode escolher o nome que vem impresso no seu cartão. Que tal, Arthur de Conduru? pic.twitter.com/XJPMlAyhK4 — C6 Bank (@C6Bank) May 7, 2021

🎵Sorria que eu estou te filmando, sorria o Bradescão tá gravando. Vamos cuidar bem do seu DIN.💰 Sorria sua conta vem vindo. Sorria nosso amor vai ser lindo! ♡ Seremos Arthur até o fim 🎵 — bradesco (@Bradesco) May 7, 2021

Veja outras interações:

Arthur, xepa e monstro nunca mais: aqui a liderança é sua e as estalecas rendem mais. Partiu? — Santander Brasil (@santander_br) May 7, 2021

@arthurpicoli Agora que saiu da casa, é só vir pro app do BB pra resolver tudo o que você precisa online. Aulas, cria! — Banco do Brasil (@BancodoBrasil) May 7, 2021

E que tal um banco 100% digital onde você não precisa sair de casa e pode resolver tudo direto pelo app, hein? Bora? 😉💚 #VemSerOriginal — Banco Original (@BancoOriginal) May 7, 2021

Poxa😟 @arthurpicoli é só você vir pro PagBank, aí nem precisa ir na agência, porque com a gente, tudo é feito pelo super app com a maior praticidade. Vem você também pro PagBank, o banco completo! 🤑💰😀 — PagSeguro PagBank (@pagseguro) May 7, 2021

É Arthur, vários bancos querendo o seu dinheiro mas que tal investir ele? Partiu conquistar aquele 1,5 milhão com a gente? 💛🖤 — XP (@xpinvestimentos) May 7, 2021

OUTRAS MARCAS ENTRARAM NA BRINCADEIRA

A brincadeira foi além dos bancos e fintechs. Empresas de todos os tipos entraram na onda do post para aproveitar o engajamento.

Confira abaixo:

@arthurpicoli Arthur Picoli de Conduru, aceitas esse cupom BEBIDAS20 pra passar o fds comigo e lembrar do nosso almoço do líder? 👑 *ajoelha



🛵Para pedidos no valor mínimo de R$50 em bebidas🛵 — iFood (@iFood) May 7, 2021

Arthur, já q não rolou ganhar carro no bbb, pelo menos aqui tá cheio de modelo p/vc, nosso crossfiteiro favorito: Crossfox,T-Cross,Aircross e + um monte. Dá até pra visitar o Projota qdo bater saudade, sem ser reconhecido no avião. E aqui é tão fácil q vc nem vai se embananar❤️🚘 — Webmotors (@WebMotors) May 8, 2021

Arthur Picoli de Conduru, aceita assistir um filminho do líder aqui no nosso cinema particular? Chama inbox, bebê! #Parthur — PARIS FILMES (@ParisFilmes) May 7, 2021

O seu problema de ir ao banco a gente não pode resolver, mas se precisar comprar alguma coisa online...

já sabe né? #DáUmBusca — Buscapé (@Buscape) May 7, 2021

A gente bem sabe que você ta longe de ser um anônimo, mas o #AnonimoFilme com Bob Odenkirk ta chegando nas telonas logo logo e no cinema fica tudo escuro e tranquilo pra curtir sem ser reconhecido. Eaí, bora?! — Universal Pictures (@UniversalPicsBr) May 7, 2021