Ex-BBB Arthur Picoli é disputado por bancos em post na internet

O ex-BBB Arthur Picoli, de Conduru, interior de Cachoeiro de Itapemirim, fez uma publicação em suas redes sociais que chamou a atenção de grandes empresas, sobretudo instituições financeiras. Antes de retornar para a sua terra neste sábado (8), o capixaba postou na sexta que tinha ido a uma agência bancária e que foi reconhecido por fãs.
"Vim no banco como sempre vinha, mas esqueci de um detalhe… EU ESTAVA NO BBB! Fui identificado", compartilhou em sua conta no Twitter. O que o crossfiteiro não imaginava é que o post ia causar uma verdadeira disputa entre bancos e fintechs.
Instigadas por fãs do ex-brother, instituições financeiras de todos os tipos como PicPay, Itaú, Bradesco, C6 Bank, Banco Original, Neon e Banco do Brasil, comentaram tentando atrair o capixaba e também seu fã clube. Hoje, Arthur tem mais de 400 mil seguidores no Twitter e 4,4 milhões no Instagram.
O comentário com mais curtidas foi do também capixaba PicPay, carteira digital que era patrocinadora do BBB. Na publicação, a fintech lembrou que todos seus serviços são digitais.
Em resposta a uma fã do ex-brother, o perfil do Nubank perguntou: "Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser nosso parceiro na vida financeira?", em referência ao discurso proferido a ele por Carla Diaz, quando voltou do paredão falso.
A repercussão foi tamanha que o fã clube do crossfiteiro fez a expressão Nuthur (junção dos nomes Nubank e Arthur) chegasse ao 22º lugar no ranking de assuntos mais comentados do Twitter.
O Itaú e o C6 Bank até usaram um dos bordões de Arthur no BBB para tentar uma proximidade, o "aulas, cria". O Bradesco refez a letra de uma paródia que Arthur cantava no reality ao lado do seu amigo Projota.
Veja outras interações:
OUTRAS MARCAS ENTRARAM NA BRINCADEIRA
A brincadeira foi além dos bancos e fintechs. Empresas de todos os tipos entraram na onda do post para aproveitar o engajamento.
Confira abaixo: