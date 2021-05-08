Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Briga nas redes

Ex-BBB Arthur Picoli é disputado por bancos em post na internet

O capixaba de Conduru fez uma publicação no Twitter afirmando que foi reconhecido por fãs em uma agência bancária. Instituições como PicPay, Itaú, Bradesco e Banco do Brasil comentaram tentando atrair o crossfiteiro

Publicado em 08 de Maio de 2021 às 14:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mai 2021 às 14:51
O capixaba Arthur Picoli foi eliminado do
O capixaba Arthur Picoli foi eliminado do "BBB 21" nesta terça-feira (27) Crédito: joão Cotta/ Rede Globo
O ex-BBB Arthur Picoli, de Conduru, interior de Cachoeiro de Itapemirim, fez uma publicação em suas redes sociais que chamou a atenção de grandes empresas, sobretudo instituições financeiras. Antes de retornar para a sua terra neste sábado (8), o capixaba postou na sexta que tinha ido a uma agência bancária e que foi reconhecido por fãs.
"Vim no banco como sempre vinha, mas esqueci de um detalhe… EU ESTAVA NO BBB! Fui identificado", compartilhou em sua conta no Twitter. O que o crossfiteiro não imaginava é que o post ia causar uma verdadeira disputa entre bancos e fintechs.

Veja Também

Arthur, do BBB 21, posa com a mãe e volta para Conduru, no ES

Patrimônio de Conduru? Arthur, do BBB, aparece até no mapa do Google

Instigadas por fãs do ex-brother, instituições financeiras de todos os tipos como PicPay, Itaú, Bradesco, C6 Bank, Banco Original, Neon e Banco do Brasil, comentaram tentando atrair o capixaba e também seu fã clube. Hoje, Arthur tem mais de 400 mil seguidores no Twitter e 4,4 milhões no Instagram.
O comentário com mais curtidas foi do também capixaba PicPay, carteira digital que era patrocinadora do BBB. Na publicação, a fintech lembrou que todos seus serviços são digitais.
Em resposta a uma fã do ex-brother, o perfil do Nubank perguntou: "Arthur Picoli de Conduru, você aceita ser nosso parceiro na vida financeira?", em referência ao discurso proferido a ele por Carla Diaz, quando voltou do paredão falso.
A repercussão foi tamanha que o fã clube do crossfiteiro fez a expressão Nuthur (junção dos nomes Nubank e Arthur) chegasse ao 22º lugar no ranking de assuntos mais comentados do Twitter.
O Itaú e o C6 Bank até usaram um dos bordões de Arthur no BBB para tentar uma proximidade, o "aulas, cria". O Bradesco refez a letra de uma paródia que Arthur cantava no reality ao lado do seu amigo Projota.

Veja Também

Saiba como receber a restituição do IR em conta de apps ou banco digital

Bancos digitais e apps pagam até 210% do CDI ao poupador; há riscos

Veja outras interações:

OUTRAS MARCAS ENTRARAM NA BRINCADEIRA

A brincadeira foi além dos bancos e fintechs. Empresas de todos os tipos entraram na onda do post para aproveitar o engajamento.
Confira abaixo:

Veja Também

Após saída do "BBB 21", Arthur afirma que deseja abrir uma academia em Conduru

O que é 'aulas, cria'? Arthur explica gíria usada no BBB 21

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cachoeiro de Itapemirim Famosos BBB BBB 21 Arthur Picoli
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como um brasileiro buscou apoio de Thomas Jefferson, autor da independência americana, para separar o Brasil de Portugal
Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados