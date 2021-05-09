"Aqui é um ponto de equilíbrio", diz ex-BBB Arthur sobre Conduru

O ex-BBB Arthur Picoli, em Conduru, Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Instagram/@arthur picoli

O ex BBB Arthur Picoli deve permanecer em Conduru, interior de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado até a próxima terça-feira (11). Ele chegou em sua terra natal neste sábado (8) e aproveita esses dias para tentar descansar e rever família e amigos. O lugar para ele é considerado local de paz e equilíbrio.

A mãe de Arthur, a dona de casa Beatriz Louzada Picoli, 52 anos, não desgruda do filho desde a eliminação do reality, ocorrida no dia 27 de abril. Feliz em ter o filho por perto neste Dia das Mães, ela fala como está sendo o reencontro após passar três meses longe do filho.

“Eu já estava de passagem marcada para o Rio de Janeiro, poque já faltava uma semana para o fim do programa. Via ele todos os dias, mas estava doida para abraçar e ver . O reencontro foi muito emocionante, muito bom. E hoje ele está aqui passando o Dia das Mães, estou com os três filhos e estou muito feliz”, contou.

A previsão era de que Arthur ficasse em Conduru por pelo menos 10 dias, mas com o aparecimento de trabalhos como modelo, ele retorna para o Rio de Janeiro, onde mora há dois anos, no início desta semana. Veja mais detalhes na entrevista: