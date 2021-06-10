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Namoro escondido? Vizinhos flagram Carla Diaz visitando Arthur Picoli

Fonte relatou ao jornal Extra que viu a ex-sister indo visitar o capixaba no apartamento dele, no Rio de Janeiro. Capixaba nega qualquer envolvimento amoroso com a atriz

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:42
Carla Diaz e Arthur Picoli
Carla Diaz e Arthur Picoli Crédito: Reprodução/ @Carthur.S2
Carla Diaz e Arthur Picoli, colegas de confinamento do BBB 21, podem estar vivendo um romance às escondidas. Isso porque segundo informações do Extra, vizinhos do capixaba bonitão flagraram a ex-sister visitando o affair em seu apartamento, na zona Oeste do Rio de Janeiro. 
De acordo com a publicação, Carla visitaria o crossfiteiro em horários de menos movimento, mas mesmo assim teria sido vista no local e reconhecida por fãs. 
Uma fonte também disse para o Extra que os dois ainda acertam os detalhes de desentendimentos que enfrentaram durante o reality da Globo. "Mas ela ainda sente receio do julgamento que teve aqui fora com sua eliminação e tudo o que viu e ouviu sobre ele no confinamento”, disse a fonte ao jornal. 

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Desde que saíram do confinamento, os dois já confessaram que conversaram algumas vezes. Em entrevista à revista Quem, o capixaba negou qualquer envolvimento amoroso ou encontros com a atriz : "Não tem nada rolando", disse ele, de maneira objetiva.

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