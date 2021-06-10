Namoro escondido? Vizinhos flagram Carla Diaz visitando Arthur Picoli

Carla Diaz e Arthur Picoli Crédito: Reprodução/ @Carthur.S2

Carla Diaz e Arthur Picoli, colegas de confinamento do BBB 21, podem estar vivendo um romance às escondidas. Isso porque segundo informações do Extra, vizinhos do capixaba bonitão flagraram a ex-sister visitando o affair em seu apartamento, na zona Oeste do Rio de Janeiro.

De acordo com a publicação, Carla visitaria o crossfiteiro em horários de menos movimento, mas mesmo assim teria sido vista no local e reconhecida por fãs.

Uma fonte também disse para o Extra que os dois ainda acertam os detalhes de desentendimentos que enfrentaram durante o reality da Globo. "Mas ela ainda sente receio do julgamento que teve aqui fora com sua eliminação e tudo o que viu e ouviu sobre ele no confinamento”, disse a fonte ao jornal.