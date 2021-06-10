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Montagem

Citada na CPI da Covid, ex-atriz pornô Mia Khalifa "surge" no Senado

Depois da piada de Randolfe, Mia Khalifa publicou o meme dela como convidada da CPI com a mensagem: "Uma mulher do povo"
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

10 jun 2021 às 08:18

Publicado em 10 de Junho de 2021 às 08:18

Citada na CPI da Covid, ex-atriz pornô Mia Khalifa
Citada na CPI da Covid, ex-atriz pornô Mia Khalifa "surge" no Senado em montagem Crédito: Reprodução/Twitter @miakhalifa
A ex-atriz pornô Mia Khalifa postou no Twitter, nesta quarta-feira (9), uma montagem dela como convidada da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Covid no Senado. Ela já foi citada mais de uma vez nas reuniões da comissão por senadores que defendem um tratamento ineficaz da Covid com cloroquina.
No dia 2 de junho, o vice-presidente da CPI da Covid, senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), disse em tom de ironia que pretendia convocar a ex-atriz pornô para prestar depoimento no Senado em provocação ao senador Luis Carlos Heinze (PP-RS).
Heinze citou três vezes na CPI uma atriz pornô, sem citar o nome de Mia Khalifa. Segundo ele, uma atriz pornô fazia parte de uma empresa que financiou uma pesquisa para mostrar a ineficácia da cloroquina no tratamento contra a Covid.
Nas redes sociais, Randolfe também fez postagem com emoji em tom de ironia. "Pessoal, estava refletindo aqui. Se continuar como está, considero inevitável ter que convocar a Mia Khalifa para a CPI", escreveu.

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Depois da piada de Randolfe, Mia Khalifa publicou o meme dela como convidada da CPI com a mensagem: "Uma mulher do povo". Antes disso, surgiu uma falsa notícia de uma médica "prodígio" no Brasil que defendia o uso da cloroquina no tratamento para Covid e a foto da ex-atriz pornô.
Na época, Khalifa comentou o caso em seu perfil no Twitter: "Eu não sei quem precisa ouvir isso no Brasil, mas eu não sou médica, então não aceitem falsos de memes meus que vocês encontraram no WhatsApp", escreveu Khalifa.

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