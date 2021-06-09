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Juliette supera Neymar e é a brasileira com mais engajamento no Instagram no país

Vencedora do BBB 21 é um fenômeno nas redes sociais
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

09 jun 2021 às 16:50

Publicado em 09 de Junho de 2021 às 16:50

Juliette Freire
Juliette Freire Crédito: @dresslikejuliette
Pouco mais de um mês após vencer o BBB 21, Juliette Freire segue crescendo nas redes sociais. O perfil dela no Instagram é o quarto com mais engajamento no Brasil, superior ao do jogador Neymar, e das cantoras Billie Eilish, Taylor Swift e Beyoncé.
Os dados são da plataforma Hype Auditor. A advogada e maquiadora só fica atrás no engajamento no país de Ariana Grande, Kylie Jenner e Cristiano Ronaldo. Engajamento é a forma de medir as interações de uma conta nas redes sociais, ou seja, o número de curtidas e comentários que as publicações no perfil conseguem gerar.
Em número de seguidores, Juliette tem 30,5 milhões de fãs, e ainda segue atrás de Neymar, que soma 151 milhões de seguidores.

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Além dela e do atacante, a influenciadora Virgínia Fonseca, o humorista Whindersson Nunes e a cantora Anitta são os outros perfis brasileiros que aparecem nas 20 primeiras posições do ranking de engajamento em 9º, 14º e 16º lugares, respectivamente.
No final de maio, Juliette ultrapassou Sabrina Sato e se tornou a ex-BBB mais seguida da história do reality no Instagram. Fenômeno nas redes sociais, a paraibana entrou no reality com menos de 4.000 seguidores. Ao longo do programa, ela ganhou mais de 23 milhões de fãs e segue crescendo após o fim do programa no dia 4 de maio.
Em entrevista recente, ela afirmou que tem enfrentado crises de ansiedade e que a fama repentina a fez procurar por acompanhamento psicológico duas vezes por semana.
"Comecei a ter problema de ansiedade no início da pandemia, mas não era algo patológico, a se tratar. Agora, está muito intenso, chego a me tremer toda. Tenho medo de tudo", afirmou a maquiadora em entrevista ao jornal Extra.

RANKING DE INFLUENCIADORES NO BRASIL

  1. Ariana Grande
  2. Kylie Jenner
  3. Cristiano Ronaldo
  4. Juliette
  5. Neymar
  6. Billie Eilish
  7. Taylor Swift
  8. Beyoncé
  9. Virginia Fonseca
  10. Kendall Jenner
Fonte: Hype Auditor. Dados de junho de 2021.

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