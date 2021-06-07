Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
São João

Juliette vai participar de live junina com Gilberto Gil

A apresentação será transmitida no domingo (13), às 18h, na Globoplay e Multishow

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:24

A vencedora do "Big Brother Brasil 21", Juliette Freire, vai estrear no palco cantando ao lado de Gilberto Gil no próximo domingo, dia 13. O cantor e a paraibana vão se reunir em uma live junina na Globoplay.
Gilberto Gil e Juliette em ensaio para live junina Crédito: Reprodução/Instagram @gilbertogil
A apresentação será na Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, e terá sucessos como "Toda Menina Baiana", "Andar com Fé", "Esperando na Janela" e "Asa Branca", entre outras canções. O show será transmitido às 18h na plataforma de streaming da Globo e no canal Multishow.

Em entrevista ao programa "Encontro com Fátima Bernardes", nesta segunda-feira (7), a ex-"BBB"  falou sobre a emoção de cantar ao lado do ídolo. "Eu sempre cantei na minha vida, mas nunca imaginei que viveria isso. Nos ensaios, senti um nó na garganta, tive que me segurar tamanha a emoção. Quero ver ao vivo, não sei se vou conseguir cantar sem chorar", iniciou.
"Um dos momentos mais lindos da minha vida foi cantar com Gilberto Gil, tive medo, mas a voz dele me deu mais certeza. Quero viver mais momentos como esse", contou. Gil também falou sobre a apresentação. "Juliette é tranquila, tem um dom natural. A experiência que tivemos foi a mais positiva possível. E já adianto que teremos um ou dois duetos na live. Agora você tem um dindo, Juliette!", disse.
Nas redes sociais, os dois compartilharam fotos e vídeos do ensaio. Em stories neste sábado (5), a ex-"BBB" escreveu: "eu estou encantada, parece um sonho".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados