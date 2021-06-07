Ex-BBB capixaba Arthur desabafa e preocupa fãs: "Queria a paz de volta"

O ex-BBB Arht Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli

O ex-BBB Arthur Picoli, de Conduru, no Espírito Santo, deixou os fãs preocupados ao fazer um desabafo misterioso na manhã deste domingo (6).

No Twitter, o bonitão fez uma reflexão profunda sobre as sequelas que a superexposição que ele sofreu andam trazendo para a sua vida: "Só queria a paz da minha vida de volta.

A postagem acabou pegando os internautas de surpresa e preocupou os que acompanham a carreira do capixaba.

Pouco tempo depois, o também ex-BBB Gilberto, o Gil do Vigor, respondeu ao colega de confinamento e tentou tranquilizá-lo: Calma amor, vai dar tudo certo".