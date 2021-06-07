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Ex-BBB capixaba Arthur desabafa e preocupa fãs: "Queria a paz de volta"

Instrutor de crossfit de Conduru, no Espírito Santo, recebeu apoio até de Gilberto, o Gil do Vigor, que consolou o ex-brother pelo Twitter
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2021 às 09:03

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 09:03

O ex-BBB Arthur Picoli
O ex-BBB Arht Crédito: Reprodução/Instagram @arthurpicoli
O ex-BBB Arthur Picoli, de Conduru, no Espírito Santo, deixou os fãs preocupados ao fazer um desabafo misterioso na manhã deste domingo (6). 
No Twitter, o bonitão fez uma reflexão profunda sobre as sequelas que a superexposição que ele sofreu andam trazendo para a sua vida: "Só queria a paz da minha vida de volta. 
A postagem acabou pegando os internautas de surpresa e preocupou os que acompanham a carreira do capixaba. 
Pouco tempo depois, o também ex-BBB Gilberto, o Gil do Vigor, respondeu ao colega de confinamento e tentou tranquilizá-lo: Calma amor, vai dar tudo certo". 

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"Você não está sozinho, Arthur", comentou outra seguidora. 

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