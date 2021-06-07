Amy Winehouse foi salva de morrer de overdose 2 anos antes do real óbito

A cantora Amy Winehouse Crédito: Reprodução/Instagram @amywinehouse

Não fosse a intervenção rápida da atriz e apresentadora de TV inglesa Sheridan Smith, 39, talvez a cantora Amy Winehouse (1983-2011) tivesse morrido dois anos antes da real morte. A revelação foi feita pelo cantor e ator Tyler James, 28, ao jornal britânico The Sun.

Segundo ele, que era um dos melhores amigos da cantora e compositora britânica, certa vez Amy foi flagrada com os olhos fechados e um pano de prato nas mãos limpando freneticamente algumas louças na cozinha.

O flagra foi feito por Sheridan que rapidamente acionou Tyler. "Lembro dessa manhã em que a Amy quase morreu como se fosse ontem. Tínhamos tido uma noite ótima. Fomos dormir e, umas 6h da manhã, a Sheridon entrou no meu quarto dizendo: 'desça aqui porque tem algo errado com a Amy", lembrou.

A artista estava desnorteada, pois tinha ingerido uma garrafa inteira de rum junto com uma quantidade grande de analgésicos. "Eu sabia que ela estava bebendo para dormir, mas sabia que a garrafa inteira seria perigosa. Estava cheia de paracetamol. Uma overdose disso destrói o seu fígado", contou.

Foi então que uma ambulância foi chamada e Amy internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva). "A Sheridan salvou a vida da Amy. Ela teria morrido não fosse por ela. Sempre serei grato a ela por ter me concedido mais tempo com a Amy", disse o amigo.

"Se a Sheridan não tivesse a encontrado, aquele teria sido o fim. Foi o começo dela se sentindo invencível. Ela nunca teve medo porque sempre tinha alguém cuidando dela", emendou Tyler.

Atualmente, Tyler James, sóbrio há 13 anos, trabalha como conselheiro de organizações voltadas para ajudar viciados em álcool e drogas.

Um novo documentário sobre Amy Winehouse será lançado em julho, marcando os 10 anos da morte da cantora britânica. A produção será narrada pela mãe da artista, Janis Winehouse, que tem esclerose múltipla e quer compartilhar suas memórias da filha.

"Amy Winehouse: 10 Years On" foi encomendado pelas britânicas BBC Two e BBC Music. Janis é descrita pela emissora como "uma figura próxima de Amy de quem ainda temos muito a ouvir e cuja versão dos acontecimentos muitas vezes diverge da narrativa que nos foi contada antes".