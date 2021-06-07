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Anjo João Miguel

Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem ao filho

Whindersson está afastado das redes sociais desde o dia 31. Na ocasião, ele compartilhou uma música que fez para o filho ainda no hospital
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2021 às 08:28

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 08:28

Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem ao filho
Whindersson Nunes e Maria Lina fazem tatuagem em homenagem ao filho Crédito: Reprodução/Instagram
Whindersson Nunes, 26, e sua noiva, Maria Lina, fizeram tatuagens em homenagem ao filho João Miguel, que morreu no último dia 31 após nascer prematuro. Uma foto que mostra as figuras foi publicada por ela nas redes sociais.
Na imagem, é possível ver os no punho de Maria Lina a reprodução dos pezinhos do menino, além do nome dele. Já o humorista aparece com uma cruz, as iniciais JM e um sorriso no rosto, na altura da têmpora.
"Uma semana do dia mais feliz da minha vida", escreveu ela na legenda. "E amanhã, uma semana do dia mais triste da minha vida. Meu filho, não tem uma hora que eu não pense em você. Não tem um segundo sequer que eu não sinta sua falta, lembro do seu rostinho todos os dias da hora que acordo a hora que vou dormir."
"Você vai pra sempre ser o maior amor que já senti na vida, foram as melhores 30 horas da minha história", afirmou. "Ser sua mãe foi e é um privilégio, quem não amaria ser mãe de um ser tão puro, tão lindo, um anjo? Você só nos trouxe felicidade, amor, pureza, alegria. Sua partida é dolorosa, mas sua marca na nossas vidas é só felicidade. Papai e mamãe te amam mais que tudo nessa vida."
Whindersson está afastado das redes sociais desde o dia 31. Na ocasião, ele compartilhou uma música que fez para o filho ainda no hospital. "Filho, escrevi essa música no hospital, queria que você ouvisse na sua saída, atestando o maior milagre", disse.

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Maria Lina Deggan estava no início do sexto mês de gestação quando deu à luz João Miguel. A criança nasceu em uma maternidade de São Paulo, onde estava sob cuidados médicos. Na tarde do último domingo (30), Nunes usou uma rede social para falar do nascimento do primeiro filho.
O humorista contou que seria pai no fim de janeiro. Com fotos ao lado de Deggan, ele a agradeceu pelo que chamou de "melhor presente que eu já pude ganhar em toda minha vida". Nunes assumiu o namoro com a estudante de engenharia civil em novembro de 2020, sete meses após se separar de Luísa Sonza, 22. O término do casal foi bastante conturbado, principalmente após a cantora assumir um romance com o cantor Vitão.

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