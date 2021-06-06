Morre atriz Camila Amado, da série 'Tapas & Beijos' e da novela 'Éramos Seis', aos 82

Camila Amado, que morreu aos 82 anos, na novela 'Éramos Seis' Crédito: Raquel Cunha/Globo

A atriz Camila Amado morreu neste domingo (6), aos 82 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao UOL. O boletim médico da causa da morte ainda não foi divulgado.

No ano passado, Camila Amado foi diagnosticada com Covid-19, mas havia conseguido se recuperar da doença.

Camila nasceu no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1938. Ela iniciou a vida artística em 1969, na novela "Um Gosto Amargo de Festa", da TV Tupi.

A atriz também teve atuações de destaque em produções como "Tapas & Beijos", "A Casa das Sete Mulheres", "Sítio do Pica pau. El Amarelo" e "Cordel Encantado". O último trabalho de atriz em TV aberta foi, em 2019, na novela "Éramos Seis", da Rede Globo.

Além da TV, Camila também teve atuação nos filmes "Quem Tem Medo de Lobisomem?", "Copacabana", "Verônica", "Eu e Meu Guarda", entre outros.