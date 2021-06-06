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Morre atriz Camila Amado, da série 'Tapas & Beijos' e da novela 'Éramos Seis', aos 82

Ela também esteve em filmes como 'Quem Tem Medo de Lobisomem?' e 'Copacabana'

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 16:26
Camila Amado, que morreu aos 82 anos, na novela 'Éramos Seis'
Camila Amado, que morreu aos 82 anos, na novela 'Éramos Seis' Crédito: Raquel Cunha/Globo
A atriz Camila Amado morreu neste domingo (6), aos 82 anos. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da artista ao UOL. O boletim médico da causa da morte ainda não foi divulgado.
No ano passado, Camila Amado foi diagnosticada com Covid-19, mas havia conseguido se recuperar da doença.
Camila nasceu no Rio de Janeiro em 7 de agosto de 1938. Ela iniciou a vida artística em 1969, na novela "Um Gosto Amargo de Festa", da TV Tupi.
A atriz também teve atuações de destaque em produções como "Tapas & Beijos", "A Casa das Sete Mulheres", "Sítio do Pica pau. El Amarelo" e "Cordel Encantado". O último trabalho de atriz em TV aberta foi, em 2019, na novela "Éramos Seis", da Rede Globo.
Além da TV, Camila também teve atuação nos filmes "Quem Tem Medo de Lobisomem?", "Copacabana", "Verônica", "Eu e Meu Guarda", entre outros.
Camila deixa dois filhos que são fruto do primeiro casamento com o jornalista Carlos Eduardo Martins.

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