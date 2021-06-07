Supermodelo do top 5 da Forbes faz projeto com capixaba nos EUA

O modelo Rudy Bundini Crédito: Paul Marie/Reprodução/Instagram @rudybundini

Em 2020, o resultado de anos de trabalho chegou para Rudy Bundini, de recém-feitos 34 anos de idade. Suíço, o modelo que mora há sete anos em Nova York, nos Estados Unidos, foi eleito pela Forbes um dos cinco mais influentes do mundo em seu segmento. Para surfar nessa onda de fama na web, ele elaborou um projeto de streaming próprio em que faz lives de bate-papo com famosos.

Depois de transmitir o ao vivo com o rapper americano Snoop Dogg, o bonitão chamou Sheyla Hershey, a capixaba que já teve os maiores seios do mundo, para falar sobre bastidores dos reality shows e celebridades. Ela já participou de diversos programas de TV por ter implantado mais de um litro de silicone em cada seio. Ao todo, a dupla suíça-brasileira teve dezenas de milhares de espectadores simultâneos.

“Desde que a pandemia começou, pensei em um jeito de continuar trabalhando e mostrar, de repente, esse outro lado do que poderia fazer. Agora as coisas em Nova York estão reabrindo, mas no ano passado foi bem complicado”, explica Bundini.

“Então comecei a fazer essas lives com celebridades, que são famosas aqui nos Estados Unidos, como parte desse projeto feito na pandemia. A audiência nas redes estava ótima, então pensei que poderia usar essa influência toda para minha própria imagem”, diz o modelo, que tem mais de 3 milhões de seguidores só no Instagram.

O modelo Rudy Bundini Crédito: Matthew Holler/Reprodução/Instagram @rudybundini

Fora das redes, Rudy também tem muito do que se orgulhar. No passado, ele era lutador de boxe e chegou a ser campeão de peso pesado internacional, mas viu tudo cair por terra quando sofreu uma lesão e se viu impedido de continuar treinando. “Naquele momento, lembro que pensei que tudo estava acabado. Já tinha feito alguns trabalhos como modelo, mas nunca pensei que me tornaria profissional da área”, lembra.

Aos poucos, ele foi penetrando no mercado da moda e conseguiu fazer nome – e shape – posando para as marcas mais famosas do mundo. No currículo, o modelo tem Versace, Dolce e Gabbana, Armani, Roger Dubuis e Hennessy. De outras labels, ele chegou a ser até garoto-propaganda oficial, como foi da Nike, em 2019. Além disso, já posou para centenas de capas de revistas do mundo todo (principalmente dos Estados Unidos) e participou de outros tantos programas de TV.

E o sucesso começa a ganhar até as outras Américas: “No ano passado, fui chamado para participar de um reality no Brasil, se chama Mansão Maromba”. Trata-se de um programa transmitido pela internet e que conta com mais de 1.2 milhão de seguidores que acompanham. “Não pude ir por causa da pandemia, mas estou em negociação para, assim que estiver vacinado contra a Covid-19, possa ir para o Brasil desenrolar esse e outros trabalhos”, diz ele, que já tomou a primeira dose do imunizante.

"A indústria da moda e beleza no Brasil é muito grande e vejo que há um potencial muito grande" Rudy Bundini - Modelo