Capixaba faz sucesso com blog para brasileiros sobre morar em Portugal

A administradora capixaba Sandra Rizzo, que criou instablog sobre a vida que ela e outros brasileiros têm em Portugal Crédito: Arquivo pessoal

Em 10 anos, Sandra Rizzo conquistou mais de 59 mil seguidores só no Instagram postando dicas de como é morar em Portugal sendo brasileiro. A administradora, que no Espírito Santo era contratada da Petrobrás, se mudou para Porto, no país europeu, depois de conhecer o atual marido, que é português. Para lá, se mudou com a filha mais nova, que na ocasião tinha 11 anos de idade.

“Eu comecei com o blog, na verdade, para mostrar para a família as fotos de lá, só para a família, tanto que o perfil era fechado. Eu mostrava o que eu comia, o lugar que eu ia... Minha primeira foto foi em uma praia”, lembra ela.

Com o tempo, ela acabou chamando a atenção de outros conhecidos sobre a vida que levava fora do País e decidiu abrir o perfil para o público. “Mudei o nome, que até então era o meu, e eu não queria aparecer. Meu objetivo era mesmo mostrar a vida, como é, mas sem me colocar no meio disso tudo. Até hoje se você for olhar não tem muita coisa minha, muita foto minha mesmo”, corrobora.

Nesse mesmo período, de decidir usar o perfil na rede social de fotos como fonte de informação para quem tinha interesse em saber como era morar em Porto, Sandra começou a postar mensagens e fotos de “bom dia” religiosas. Ela, que é católica, explica: “Me propus, quando criei o perfil nesse modelo, em divulgar a palavra de Deus pelo bom dia”.

E deu certo: “Eu nem sei se é sucesso (risos). Eu acho que as pessoas seguiram porque têm, mesmo, muito interesse em saber como é a vida para brasileiros em Portugal. Me falavam que no Brasil tinha muita matéria em jornais nesse sentido, então acho que juntou tudo. Mas, de fato, as pessoas têm esse interesse. Só que elas pensam que é fácil. Que é só vender tudo no Brasil e vir ou colocar para alugar e viver do aluguel, acham que vão chegar aqui e arranjar emprego... E não é nada disso”.

A administradora capixaba Sandra Rizzo, que criou instablog sobre a vida que ela e outros brasileiros têm em Portugal Crédito: Arquivo pessoal

Sandra, que se ocupa como dona de casa desde que foi morar fora do Brasil, fala que nem para quem está com a documentação regular é fácil encontrar emprego por lá, quanto mais para quem usa visto de turista e extrapola os prazos legais do documento. “É uma burocracia enorme. Não tem emprego, simplesmente. E as pessoas, as empresas não contratam”, reitera.

A capixaba foi morar em Porto, com o marido, quando já tinha três filhos do primeiro casamento. Dois maiores de idade e uma, de 11 anos. Ele era pai de outros dois, que tinham menos de 18 anos. “A gente se conheceu e tínhamos que decidir o que fazer, então eu me mudei para cá. Para ele, pelos dois filhos serem menores, ia ser mais complicado. E quando eu decidi me mudar, meus filhos não quiseram vir comigo. Mas minha filha eu não deixaria para trás, de jeito nenhum. O pai dela também não colocou empecilho para isso”, destaca.

A administradora Sandra Rizzo e o marido em ponto turístico de Porto, em Portugal Crédito: Arquivo pessoal