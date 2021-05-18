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Pedro Permuy

Capixaba Sheyla Hershey ameaça processar Instagram após ser hackeada

Sheyla, que já teve os maiores seios do mundo, diz que teve perdas financeiras quando seu perfil com quase 2 milhões de seguidores foi roubado

Publicado em 18 de Maio de 2021 às 09:16

Públicado em 

18 mai 2021 às 09:16
Pedro Permuy

Colunista

Pedro Permuy

A modelo Sheyla Hershey, capixaba que já teve os maiores seios do mundo
A modelo Sheyla Hershey, capixaba que já teve os maiores seios do mundo Crédito: Arquivo pessoal
O Instagram oficial de Sheyla Hershey, a capixaba que já teve os maiores seios do mundo e se tornou celebridade mundial por conta dos atributos físicos, foi roubado. A modelo, que mora nos Estados Unidos, quer até processar a empresa da rede social, porque alega que teve fortes perdas financeiras sem poder cumprir com posts patrocinados. Quando seu perfil foi desativado, ela estava com 1,7 milhão de seguidores.
“Há um mês eu ficava sendo desconectada do perfil e na hora de entrar de novo tinha sempre algum problema, então eu só conseguia entrar pela verificação de duas etapas. Nesse meio tempo, avisei ao suporte do Instagram que isso estava acontecendo, mas nada foi feito. E na semana passada eu fui desconectada e não consegui entrar mais. Em seguida, o Instagram sumiu”, narra.
Segundo a capixaba, depois do ataque na web, ela voltou a falar com a empresa da rede social, a quem ela pretende processar por danos morais. "Já estou falando com uma advogada da Califórnia para processar o Instagram. Eu faço produções nas minhas redes e me atingiu muito, financeiramente, ter o Instagram hackeado, não sei mais o que fazer para recuperar a conta", lamenta.
Apesar disso, ela tem esperança de reaver seu perfil milionário na rede social de fotos: "Fui investigar e um técnico, que me atendeu, viu que meu computador estava com vírus, que os hackers devem ter entrado por lá, porque até meu WhatsApp foi clonado. Eu fui à polícia, fiz a denúncia explicando tudo, mas estou aguardando. É um perfil verificado desde 2015, eu tenho que recuperar! Não foi por um erro meu".
Enquanto vê o que fará da vida digital, Sheyla segue trabalhando fisicamente em um projeto com Marcela Iglesias, modelo argentina que ficou famosa internacionalmente por ter feito procedimentos estéticos para se parecer com a boneca Barbie. "Nós vamos lançar um projeto que fala de fascínio pela cirurgia plástica e estou debruçada nisso enquanto espero meu Instagram voltar. Cheguei a criar uma outra conta, consegui mais de 300 mil seguidores já, mas quero meu perfil original de volta", conclui.
Em breve, a capixaba também pretende viajar a Bogotá, na Colômbia, onde deve passar por mais uma cirurgia estética. O médico Andres Amariles, um dos mais conceituados do país latino, é quem vai assinar a nova mudança plástica de Sheyla.

ANIVERSÁRIO DO AMOR

Mudando de assunto... Quem tem o que celebrar nesta semana é o casal Neudson José e Hellen Dal Col. Ela, conhecida como a empresária rainha dos motéis do Espírito Santo, contou à coluna que comemorou a data com road trip no fim de semana. Na foto, durante o passeio de moto pelo Estado. Felicidades! 
Hellen Dal Col e Neudson José Silva: aniversário de casamento celebrado com road trip pelo Estado
Hellen Dal Col e Neudson José Silva: aniversário de casamento celebrado com road trip pelo Estado Crédito: Arquivo pessoal

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Pedro Permuy

Graduado em Jornalismo pelo Centro Universitário Faesa, Pedro Permuy acompanha personalidades do mundo do showbiz desde 2016. Dedica-se a entrevistas, notas exclusivas e notícias de bastidores dos famosos e celebridades. Assina uma coluna com seu nome em A Gazeta.

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