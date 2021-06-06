Kid Bengala vira garoto-propaganda de sanduíche de 23 cm no Mato Grosso do Sul

Os lanches gigantes da lanchonete, que colocou Kid Bengala como garoto-propaganda Crédito: Reprodução/Facebook

O ator pornô Kid Bengala, nome artístico de Clóvis Basílio dos Santos, 66, virou garoto-propaganda de um cachorro quente gigante vendido por uma lanchonete do bairro Pioneiros, em Campo Grande (MS).

"Será que você aguenta? São 23 cm de pura delícia", diz a peça publicitária divulgada pela lanchonete nas redes sociais. O resultado são muitas curtidas e comentários para a postagem bem humorada e que atraiu um público maior para a lanchonete.

A ideia, segundo o site Campo Grande News, surgiu após o proprietário da lanchonete, Jean Medina, 33, precisar se adaptar à pandemia.

Organizador de bailões com funk na periferia de Campo Grande, ele abriu a lanchonete durante o período em que ficou impedido de realizar festas por causa da Covid-19.

O público reagiu com bom humor à divulgação com Kid Bengala. "Depende do dia, né?", reagiu uma mulher à pergunta "será que você aguenta?". Outra disse que o salsichão era indicado para uma amiga. "Aí é sacanagem", respondeu um fã da lanchonete.

No ano passado, Kid Bengala disputou a eleição para vereador de São Paulo pelo PTB e usou trocadilhos sexuais durante a campanha eleitoral. Na disputa, ele afirmou, por exemplo, que é "pau para toda obra".