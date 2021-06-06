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Gastronomia

Kid Bengala vira garoto-propaganda de sanduíche de 23 cm no Mato Grosso do Sul

Divulgação ajuda proprietário a vender lanche na pandemia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

06 jun 2021 às 16:22

Publicado em 06 de Junho de 2021 às 16:22

Os lanches gigantes da lanchonete, que contratou Kid Bengala para ser o garoto-propaganda
Os lanches gigantes da lanchonete, que colocou Kid Bengala como garoto-propaganda Crédito: Reprodução/Facebook
O ator pornô Kid Bengala, nome artístico de Clóvis Basílio dos Santos, 66, virou garoto-propaganda de um cachorro quente gigante vendido por uma lanchonete do bairro Pioneiros, em Campo Grande (MS).
"Será que você aguenta? São 23 cm de pura delícia", diz a peça publicitária divulgada pela lanchonete nas redes sociais. O resultado são muitas curtidas e comentários para a postagem bem humorada e que atraiu um público maior para a lanchonete.
A ideia, segundo o site Campo Grande News, surgiu após o proprietário da lanchonete, Jean Medina, 33, precisar se adaptar à pandemia.
Organizador de bailões com funk na periferia de Campo Grande, ele abriu a lanchonete durante o período em que ficou impedido de realizar festas por causa da Covid-19.
O público reagiu com bom humor à divulgação com Kid Bengala. "Depende do dia, né?", reagiu uma mulher à pergunta "será que você aguenta?". Outra disse que o salsichão era indicado para uma amiga. "Aí é sacanagem", respondeu um fã da lanchonete.
No ano passado, Kid Bengala disputou a eleição para vereador de São Paulo pelo PTB e usou trocadilhos sexuais durante a campanha eleitoral. Na disputa, ele afirmou, por exemplo, que é "pau para toda obra".
O ator pornô recebeu apenas 956 votos e não foi eleito. Em 2008, quando tentou se eleger pela primeira vez, ele conquistou 902 votos. Kid também se candidatou em 2014 a deputado estadual e saiu derrotado após receber 1.106 votos.

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