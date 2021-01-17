Cachorro-quente: conheça 3 versões de dar água na boca

O cachorro-quente foi inventado nos EUA em 1880 e chegou ao Brasil nos anos 1920. Seja no estilo americano, mais enxuto, ou no brasileiro, recheado com vários ingredientes, o hot dog não perde sua majestade aqui no ES. Reunimos três versões gourmet disponíveis na Capital como sugestão para o seu lanche. Dois deles estão disponíveis para delivery. Confira!
VEGETARIANO, EMPANADO E PICANTE
No cardápio de lanches do Don Pedro Café Bistrô, assinado pelo chef Juarez Campos, o Don Dog é feito no pão fofinho com linguiça de costela Angus macia e suculenta, queijo gouda, mostarda de Dijon com sementes e maionese da casa (R$ 27). Delivery: Shipp. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 99275-0259. FOTO: Fernando Madeira
Na hamburgueria Johnny Rockets o clássico hot dog americano tem entre seus representantes o Bacon Cheese Dog, recheado com salsicha Viena de 22cm, queijo cheddar derretido e bacon picadinho (R$ 30,90). Para acompanhá-lo, o cliente escolhe entre batata frita ou salada. Shopping Vitória, 2º piso. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. FOTO: Divulgação
O restaurante Spetus aposta no cachorro-quente gourmet com ingredientes artesanais exclusivos. Um deles é a Vegetais Hot, "salsicha" vegetariana empanada, produzida na casa com grão de bico, alho-poró e cenoura. Na foto acima, ela compõe uma sugestão da chef Barbara Lube com alface, azeitona, vinagrete, passas, alho granulado e molhos de cheddar e de cebola no pão apimentado. Os hot dogs da casa são montados pelos próprios clientes, que escolhem entre diversos tipos de pão, molho, recheio e complemento. Delivery: iFood. Rua Aleixo Netto, 1016, Praia do Canto, Vitória. (27) 99581-6254. FOTO: Olivier Schochlin