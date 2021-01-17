Bora lanchar!

Cachorro-quente: conheça 3 versões de dar água na boca

Curte hot dog gourmet? Selecionamos em cardápios de Vitória opções que vão do sanduba no estilo americano ao vegetariano mais incrementado
Evelize Calmon

Publicado em 

17 jan 2021 às 02:00

O cachorro-quente foi inventado nos EUA em 1880 e chegou ao Brasil nos anos 1920. Seja no estilo americano, mais enxuto, ou no brasileiro, recheado com vários ingredientes, o hot dog não perde sua majestade aqui no ES. Reunimos três versões gourmet disponíveis na Capital como sugestão para o seu lanche. Dois deles estão disponíveis para delivery. Confira! 

VEGETARIANO, EMPANADO E PICANTE

No cardápio de lanches do Don Pedro Café Bistrô, assinado pelo chef Juarez Campos, o Don Dog é feito no pão fofinho com linguiça de costela Angus macia e suculenta, queijo gouda, mostarda de Dijon com sementes e maionese da casa (R$ 27). Delivery: Shipp. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória. (27) 99275-0259. FOTO: Fernando Madeira
Na hamburgueria Johnny Rockets o clássico hot dog americano tem entre seus representantes o Bacon Cheese Dog, recheado com salsicha Viena de 22cm, queijo cheddar derretido e bacon picadinho (R$ 30,90). Para acompanhá-lo, o cliente escolhe entre batata frita ou salada. Shopping Vitória, 2º piso. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória. FOTO: Divulgação 
O restaurante Spetus aposta no cachorro-quente gourmet com ingredientes artesanais exclusivos. Um deles é a Vegetais Hot, "salsicha" vegetariana empanada, produzida na casa com grão de bico, alho-poró e cenoura. Na foto acima, ela compõe uma sugestão da chef Barbara Lube com alface, azeitona, vinagrete, passas, alho granulado e molhos de cheddar e de cebola no pão apimentado. Os hot dogs da casa são montados pelos próprios clientes, que escolhem entre diversos tipos de pão, molho, recheio e complemento. Delivery: iFood. Rua Aleixo Netto, 1016, Praia do Canto, Vitória. (27) 99581-6254. FOTO: Olivier Schochlin  

