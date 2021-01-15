5 cardápios de verão e novidades para conferir nos restaurantes

Início de ano é um período que sempre traz novidades na gastronomia do ES e, além de novos restaurantes, 2021 já inaugurou cardápios inteiramente dedicados ao verão, tanto na Grande Vitória como nas montanhas. Em algumas casas, pratos mais leves e com um quê de frescor também acabam de chegar.
De olho nesses lançamentos, reunimos cinco opções de cardápios temáticos e listamos alguns pratos novos da temporada. Os menus degustação da lista custam entre R$ 60 e R$ 270 por pessoa, sem bebidas, e ficam disponíveis por tempo limitado. Confira!
CARDÁPIOS DE VERÃO: 5 DICAS
NOVOS ARES NAS MONTANHAS
O cardápio de janeiro do Bar.bosa Bar vem com 12 itens, sendo quatro deles inéditos. Além dos canudinhos de bobó de camarão (R$ 32/12 unidades), estrearam fish & chips, salpicão de salmão e lasanha de carne de panela empanada com pomodoro e gorgonzola. No menu degustação (R$ 120 para dois e R$ 60 individual) são servidos em porções menores todos os pratos da carta, que será renovada mensalmente. Delivery: Shipp. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 630, Bairro República, Vitória. FOTO: Carlos Alberto Silva
O Peppe Restaurante lançou esta semana um menu da estação com três etapas, a R$ 98 por pessoa, que será servido de terça a sábado no jantar. A entrada é o Carpaccio Tonato (carpaccio de carne, maionese de atum e alcaparras, azeite de carvão e pão frito) e o prato principal o peixe do dia grelhado com legumes, purê de cará, farofa panko e molho de pirão. De sobremesa, Tarte Cítrica, à base de limão taiti e cobertura de limão siciliano. Rua Elesbão Linhares, 15, Shopping Day by Day, Praia do Canto, Vitória. FOTO: Pablo Gonçalves
A cada estação, o restaurante Oriundi lança um menu à parte com novas entradas, pratos e sobremesas. O deste verão estreia na segunda-feira, dia 18/01, e fica disponível no almoço e no jantar. De entrada, inclui tagliata com rúcula, balsâmico, tomate cereja e grana padano (R$ 55, para compartilhar). Entre os principais, destaca-se o polvo grelhado com arroz negro, cogumelos Paris, tomates assados e alho confit (R$ 99, individual). Cannoli com sorvete de pistache (R$ 35) é uma opção de sobremesa. Delivery: Shipp. Rua Elias Tommasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989. FOTO: Marcelle Louback
Um menu degustação totalmente inédito, com seis etapas, acaba de ser lançado no restaurante Soeta. A experiência começa com manga em tempura com tartar de atum e segue com ceviche de camarão com coco verde; mini-hambúrguer de pato com cebola confitada e shiitake; nhoque com polvo e páprica; rabada cozida em baixa temperatura, purê de batata e agrião (foto); e casquinha de gergelim com sorvete de frutas vermelhas (R$ 138 por pessoa). O restaurante deixou de oferecer delivery. Rua Desembargador Sampaio, 332, Praia do Canto, Vitória. (27) 3026-4433. FOTO: Carlos Alberto Silva
O ano começou com um novo menu degustação nas montanhas, no restaurante Quinta dos Manacás. A sequência tem início com os Snacks do Campo: charcutaria; peixinho da horta e cenoura; conservas artesanais; tostada, língua e abacate; baozi e chuchu do mato. As etapas seguintes são chamadas de Gazpacho de tomate amarelo, sururu; Terrine en croûte, gribiche, shimeji; Triangoli de queijo, abobrinha; Abacaxi; Leitão, ruibarbo, pastinaca (foto); Cupuaçu, coco, verbena; e Chocolate, manga. Para fechar, é servida uma seleção de queijos da região. Valor do menu: R$ 270 por pessoa. São José do Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante. (27) 99960-3440. FOTO: Quinta dos Manacás/Divulgação
NOVOS PRATOS À MESA
Ravióli de bacalhau, molho béarnaise - clássico francês à base de manteiga, gemas e vinagre de vinho branco - e crocante de castanhas é a novidade deste mês no restaurante Cafe Haus ((27) 99277-5264), em Santa Teresa. O prato custa R$ 62 (individual) e faz companhia a outro recém-chegado, o arroz de mariscos com toque tailandês (R$ 84, individual).
Também em Santa Teresa, o restaurante Giardino ((27) 99837-9513) apostou em duas criações para a temporada: o polvo salteado na manteiga de gengibre e alho, servido com batatas ao murro, purê de cebola roxa, tomates confit, farofa de panko com castanhas do Brasil e aioli de páprica (R$ 86) e o arroz arbóreo com brie, camarões, lula, polvo, lagosta, zest de limão siciliano, manjericão, tomatinhos e redução de maracujá (R$ 98), ambos individuais.
Em Vitória, o restaurante Balthazar ((27) 99807-9259) apresentou seu novo cardápio esta semana. O chorizo premium fatiado com molho de queijos e chips de raízes (R$ 139) e as ostras com vinagrete de manga verde e toranja (R$ 69) são opções de entrada. Entre os principais, há camarões com linguini nero, creme de limão siciliano e crocante de culatello (R$ 129, individual) e filé com foie gras ao molho marsala, shiitake grelhado e musseline de aspargo (R$ 225, individual).