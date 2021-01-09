Restaurante, beach bar e rotisseria: 3 novidades para conferir no ES

MASSAS ARTESANAIS NA VITRINE

Com dois andares, área kids e vista para o mar de Jacaraípe, o Sargo Restaurante é especializado em moquecas e frutos do mar. Desde a abertura, no dia 2 de janeiro, o polvo na manteiga (R$ 50) e o polvo ao vinagrete (R$ 35) são campeões de pedidos. A paella (R$ 160, de 2 a 3 pessoas) também faz sucesso na cozinha da chef Barbara Ramos. Horários: quinta, sexta e domingo, das 11h às 17h. Sábado, das 11h às 21h. Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 3355, São Francisco, Serra. (27) 99716-1491. FOTO: Sargo/Instagram

Aberto em dezembro do ano passado na Curva da Jurema, o Épico Beach Bar propõe uma experiência gastronômica ao ar livre bastante descontraída, com os pés na areia. Há bangalôs, poltronas e mesas com ombrelone. A carta de drinques traz combinações como o Tulum, de gim, melancia, xarope de morango e espuma de maracujá (R$ 32). No cardápio, de inspiração mediterrânea, destaca-se o camarão empanado com coco e acompanhado por geleia de morango (R$ 55). Horários: a partir das 10h, todos os dias. Av. José Miranda Machado, 345, Quiosque 10, Vitória. FOTO: Leo Gurgel