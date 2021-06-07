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Super Dança dos Famosos: Lucy Ramos se classifica para a semifinal

Ela disputou a vaga com Nelson Freitas e Carmo Dalla Vecchia, que também foram bem e ficaram poucos décimos atrás dela
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2021 às 08:32

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 08:32

A atriz Lucy Ramos na Super Dança dos Famosos 2021
A atriz Lucy Ramos na Super Dança dos Famosos 2021 Crédito: Globo/Maurício Fidalgo
Lucy Ramos, 38, levou a melhor na rodada desta semana do Super Dança dos Famosos. A atriz teve as melhores notas e acabou passando direto para a fase semifinal da competição de dança do Domingão do Faustão (Globo).
Ela disputou a vaga com Nelson Freitas e Carmo Dalla Vecchia, que também foram bem e ficaram poucos décimos atrás dela. Enquanto a vencedora da edição 2020 do quadro tirou 119,8 pontos, os concorrentes ficaram com 119,6 e 119,4 pontos respectivamente.
Todos os participantes se apresentaram em dois ritmos: forró e rock. Neste domingo (6), eles foram avaliados por Alexandra Martins, Miguel Falabella e Sandra Annenberg (júri artístico), além de Carlinhos de Jesus e Carol Soares (júri técnico).
"O sorriso dos dois é extremamente contagiante", aprovou Alexandra Martins. "A gente viu um show de talento, de carisma e de interpretação."
Depois, foi a vez de Lucy Ramos dançar com o professor Léo Gomes ao som de "Jogo de Cintura", de Elba Ramalho. "Você não errou nada, nem uma piscada", avaliou Sandra Annenberg. "Você parecia uma boneca, leve. Queria dar mais que 10."
Fechando o forró, Nelson Freitas dançou com Paula Santos a música "Forró Nº 1", de Luiz Caldas. "Ele traz essa alegria da comédia, de quem domina ritmo, seu brilho é sempre uma alegria ver", comentou Miguel Falabella.
Na sequência, Camo Dalla Vecchia e Bruna Santos voltaram para o rock. Eles dançaram "Hound Dog", de Elvis Presley e receberam elogios de Carol Soares. "A coreografia ficou linda, usaram muito bem o espaço", disse.

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Lucy Ramos e Léo Gomes se apresentaram com a música "Shake, Rattle and Roll", de Bill Haley & His Comets. "Parecia que estava vendo outra artista se apresentando, apesar da força do rock, tinha uma sutileza, uma coisa doce", comentou Alexandra Martins.
Fechando a rodada, Nelson Freitas e Paula Santos dançaram ao som de "Great Balls of Fire", de Jerry Lee Lewis. "Foi uma diversão, eu quase esqueci de dar a nota", disse Martins.

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