William Bonner recebe 1ª dose da vacina contra Covid

William Bonner recebe a primeira dose da vacina contra Covid-19 Crédito: Reprodução/ Instagram

O jornalista e âncora do Jornal Nacional (Globo), William Bonner, 57, recebeu a primeira dose da vacina contra covid-19 nesta segunda-feira (7). "Primeira dose hoje. Estou me sentindo meio cansado. E também entristecido por saber que a fila ainda é tão longa e tão lenta", escreveu em seu Instagram.

Na foto publicada Bonner aparece ao lado da equipe de enfermagem. "E inconformado, porque não era para ter sido assim. Sou grato a esses profissionais todos envolvidos na campanha de vacinação", continuou na legenda da publicação.

"Foi nos ombros deles que puseram a tarefa de correr contra o tempo pela proteção de milhões de vidas. Os brasileiros devem muito a cada um desses heróis. E ao SUS, que sobrevive, como um gigante, a tantas incompetências e irresponsabilidades criminosas", completou.

Natasha Dantas, mulher do jornalista, também comemorou a vacinação no Instagram. "O coração sorri de alegria de ver que amamos sendo protegido desse vírus que ainda não nos deu descanso. Mas a alma ainda se angustia por saber que muitos não passaram por esse momento e pior, muitos mais não acreditam na vacina."

A jornalista Sônia Bridi, 57, também foi vacinada nesta segunda-feira. "Tomei a AstraZeneca, a vacina que estava disponível hoje aqui. Todo mundo merecia já estar vacinado. Podia ter mais gente vacinado", disse Bridi, que recebeu a primeira dose no Rio de Janeiro.

Sua filha, Mariana Bridi, esposa do ator Rafael Cardoso, comemorou e publicou um vídeo da mãe sendo imunizada, em seu Instagram. "Esse misto de sentimentos de ver uma pessoa que a gente ama ser vacinada contra a covid-19 é muito doido. É uma mistura de alegria com indignação já que quase 500 mil famílias brasileiras não puderam vivenciar esse momento tão incrível", escreveu na legenda.

A atriz Cristiana Oliveira, 57, também se imunizou nesta segunda. "Hoje foi meu dia! Graças a Deus!", escreveu ela em uma publicação feita em seu Instagram. O também ator Marcos Palmeira, 57, recebeu a primeira dose no Rio de Janeiro.