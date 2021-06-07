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Tadeu Schmidt surge bronzeado no Fantástico e vira piada: "Insolação"

Jornalista apresentou o programa dominical da Globo com tonalidade de pele diferente da habitual e acabou despertando hipóteses até de bronzeamento artificial entre internautas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jun 2021 às 09:16

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 09:16

Insolação? Tadeu Schmidt surge bronzeado no Fantástico e vira piada
Tadeu Schmidt surge bronzeado no Fantástico e vira piada Crédito: Globo/Reprodução
Tadeu Schmidt pegou os telespectadores do Fantástico, programa dominical da Globo, de surpresa neste domingo (6). Só que não foi por causa de nenhuma notícia, senão pelo seu superbronzeado que acabou chamando a atenção do público. 
O jornalista apareceu com uma tonalidade de pele diferente da de costume e, claro, o bronzeado não passou despercebido pelo olhar crítico dos internautas. Na web, Tadeu foi alvo de centenas de piadas, brincadeiras e comparações com personagens de filmes e séries. 

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"Certeza que Tadeu Schmidt pegou uma praia no fim de semana", brincou um internauta. Outra ponderou: "O Tadeu levou um torrão ou erraram na cor da base dele?". 

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