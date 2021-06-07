Tadeu Schmidt surge bronzeado no Fantástico e vira piada: "Insolação"

Tadeu Schmidt surge bronzeado no Fantástico e vira piada Crédito: Globo/Reprodução

Tadeu Schmidt pegou os telespectadores do Fantástico, programa dominical da Globo, de surpresa neste domingo (6). Só que não foi por causa de nenhuma notícia, senão pelo seu superbronzeado que acabou chamando a atenção do público.

O jornalista apareceu com uma tonalidade de pele diferente da de costume e, claro, o bronzeado não passou despercebido pelo olhar crítico dos internautas. Na web, Tadeu foi alvo de centenas de piadas, brincadeiras e comparações com personagens de filmes e séries.

"Certeza que Tadeu Schmidt pegou uma praia no fim de semana", brincou um internauta. Outra ponderou: "O Tadeu levou um torrão ou erraram na cor da base dele?".

Tadeu Schmidt hoje pic.twitter.com/hgTUYu5YAY — Bruh Campos ? (@bruhcampos) June 7, 2021