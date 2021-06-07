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Festa Junina

Juliette vai cantar com Elba Ramalho em live que homenageia São João

Vencedora do "BBB" já tinha anunciado participação em show online de Gilberto Gil
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

07 jun 2021 às 16:54

Publicado em 07 de Junho de 2021 às 16:54

 Após cantar com Gilberto Gil, no próximo domingo (13), Juliette Freire, vencedora do "BBB 21", vai participar também de uma live que Elba Ramalho fará no próximo dia 23, em homenagem ao São João de Campina Grande/PB.
A advogada e maquiadora fez o pedido para a cantora na noite deste domingo (6), durante show online de Solange Almeida, que contou com a presença de Elba.
Juliette Freire no Domingão do Faustão do dia 9 de maio de 2021
Juliette Freire está investindo na careira de cantora Crédito: Reprodução/Globo
Juliette entrou ao vivo e falou da importância que a música "Olha pro Céu" tem na sua vida. "Quando eu fecho os meus olhos, me lembro da minha infância e me lembro dos muitos anos que eu curti o São João da minha amada Campina, ao som de Elba Ramalho, com aquela música 'Olha pro céu meu amor, veja como ele tá lindo'".
"Para mim é um sonho, uma memória afetiva, e eu quero pedir à minha rainha Elba, a honra de cantar com você na sua live, na nossa Campina Grande, ao som da música que marcou minha vida, que eu carrego num lugar muito bonito no meu coração", afirmou.
Elba Ramalho respondeu que será "uma alegria enorme" realizar o pedido. "Recebo minha conterrânea, nossa campeã Juliette na live do São João de Campina Grande, dia 23 de junho, para cantar 'Olha pro Céu'.Juliette é uma guerreira, uma beleza paraibana. Vai ser a maior emoção da minha vida".

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Embora não seja cantora profissional, a voz de Juliette foi um dos destaques dela no "BBB". No sábado (5), em publicação nas redes sociais, foi anunciado que ela fará a sua estreia na nova carreira em uma participação especial na live junina de Gilberto Gil, marcada para o próximo dia 13, Dia de Santo Antônio, a partir das 18h.
O show será exibido pelo serviço de streaming Globoplay, do qual Juliette é embaixadora, com sinal aberto para não-assinantes. Também haverá transmissão simultânea no canal pago Multishow.

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