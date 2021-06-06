Juliette Freire fará participação em live junina de Gilberto Gil

Gilberto Gil e Juliette Freire, que estarão em live junina Crédito: Reprodução/Twitter

Juliette Freire, vencedora do BBB 21 (Globo), já tem sua estreia como cantora marcada. A advogada e maquiadora fará uma participação especial na live junina do cantor Gilberto Gil, 78, marcada para o próximo dia 13, Dia de Santo Antônio, a partir das 18h.

O show será exibido pelo serviço de streaming Globoplay, do qual Juliette é embaixadora, com sinal aberto para não-assinantes. Também haverá transmissão simultânea no canal pago Multishow.

O anúncio foi feito neste sábado (5) em publicação nas redes sociais. Em vídeo publicado pelo perfil oficial do Globoplay, é possível ver a ex-BBB ensaiando com o cantor e compositor baiano. Os dois cantam juntos "Esperando na Janela".

Será um sonho, meu povo? 🤩Vem aí a Live do @gilbertogil, dia 13/06 às 18h, com uma super participação da @juliette. Mais detalhes a gente te conta na segunda-feira no #Encontro! ❤️ @multishow pic.twitter.com/gwCZSEMlik — globoplay 🌵 (@globoplay) June 5, 2021

Em seu perfil, também Juliette publicou uma foto com Gil. "Bença, padin?", escreveu na legenda. "Hoje eu consegui sentir toda essa energia e amor. Parece um sonho! Eu já estou ansiosa", comentou também.

Durante sua participação no BBB, ela costumava ser elogiada pelos telespectadores sempre que cantava. Diversas músicas que ela cantarolou na casa chegaram a disparar em plataformas de áudio.

Mesmo sem ter nada gravado, Juliette ganhou um perfil verificado no Spotify ainda durante o confinamento. Ao sair do programa, ela disse que poderia estudar para se tornar cantora.