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Campeã do BBB 21

'Não será um evento público', diz Juliette sobre volta à Paraíba

A maquiadora e advogada disse que a viagem ainda não tem data marcada, mas que se preocupa com possíveis aglomerações dos fãs durante a pandemia
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

01 jun 2021 às 17:38

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 17:38

Juliette Freire no Domingão do Faustão do dia 9 de maio de 2021
Juliette Freire no Domingão do Faustão do dia 9 de maio de 2021 Crédito: Reprodução/Globo
Juliette Freire, 31, campeã do Big Brother Brasil 21, anunciou que irá voltar para Paraíba em junho. A maquiadora e advogada disse que a viagem ainda não tem data marcada, mas que se preocupa com possíveis aglomerações dos fãs.
"A maior novidade de todas essas é que eu vou para a Paraíba em junho. Não sei a data certa. Mas vou fazer o que eu sempre fiz todos os anos da minha vida, que em junho eu descia para Campina Grande e aproveitava esse mês que eu amo tanto", disse a ex-BBB em seu stories do Instagram.
"Estou muito preocupada com aglomeração. Então vou fazer de forma que a gente se proteja e que dê tudo certo. Então, me esperem que em junho estou aí dançando forró", acrescentou.
"Deixa eu esclarecer uma coisa: minha volta não será um evento público. Infelizmente, não vai ser dessa vez que eu vou chegar em um carro de bombeiro, agradecendo todo amor e carinho de vocês. Vai ser algo sem aglomeração, com muita saudade, carinho e amor. Quero me proteger e protegê-los também."
No último domingo (30) Juliette comemorou a marca de 30 milhões de seguidores no Instagram. "Quem acordou com 30 milhões de seguidores aqui no Instagram?", publicou ela, que também brincou com as teorias que seus fãs criam quando ela está ausente das redes.
"Eu não posso sumir um dia que vocês inventam 50 mil teorias dizendo que eu tinha mudado de cabelo. Ó, meu cabelo está aqui normal, do jeito que sempre foi, tudo na mesma", disse.

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