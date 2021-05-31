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Só trabalho!

Ex-BBB Sarah negocia programa de TV: "Não tenho tempo para sexo"

Participante do BBB 21 disse que está se dedicando bastante ao trabalho e alega que está estudando todas as possibilidades que está recebendo

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 09:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mai 2021 às 09:50
A ex-BBB Sarah Andrade
A ex-BBB Sarah Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @sarah_andrade
Sarah Andrade está colhendo os frutos de sua participação no BBB 21. A ex-sister, por exemplo, está em vias de fechar contrato com a Rede TV! para comandar um programa da emissora. Mas ainda não sabe como será a logística e nem se ira mesmo ser colega de trabalho de Luciana Gimenez. "Não há nada resolvido", como explica ao jornal Extra.
"Me identifico com a carreira de apresentadora. Mas não sei se vou para a TV, para a internet… Tenho que ver primeiro o que os meus seguidores querem", diz ela, que tem mais de 8 milhões de seguidores só no Instagram. 

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E o trabalho tem sido tão intenso, que a ex-sister diz que até para sexo está difícil arranjar tempo. "Estou fugindo de relacionamento. Brinquei que estou no desespero de arranjar uma amizade dessas, mas a verdade é que não tenho nem tido tempo para pensar em sexo. Quero focar em trabalho, atrás de trabalho", detalhou. 

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