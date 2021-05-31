Ex-BBB Sarah negocia programa de TV: "Não tenho tempo para sexo"

A ex-BBB Sarah Andrade Crédito: Reprodução/Instagram @sarah_andrade

Sarah Andrade está colhendo os frutos de sua participação no BBB 21. A ex-sister, por exemplo, está em vias de fechar contrato com a Rede TV! para comandar um programa da emissora. Mas ainda não sabe como será a logística e nem se ira mesmo ser colega de trabalho de Luciana Gimenez. "Não há nada resolvido", como explica ao jornal Extra.

"Me identifico com a carreira de apresentadora. Mas não sei se vou para a TV, para a internet… Tenho que ver primeiro o que os meus seguidores querem", diz ela, que tem mais de 8 milhões de seguidores só no Instagram.