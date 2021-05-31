Nicole Bahls surge perplexa ao descobrir que cultivou planta de plástico

Nicole Bahls divertiu os seguidores neste domingo (30) ao compartilhar uma história para lá de inusitada na internet. Em suma, a modelo comprou uma planta artificial de plástico, não percebeu e cuidou da muda como se ela fosse natural.
Em alguns vídeos que ela compartilhou em seu perfil, ela explica como tudo aconteceu.
"Vou contar a melhor de todas. Sempre compro mudas pela internet. Toda semana estou plantando alguma coisa. Amo plantar. Pessoal me falando: 'tem que comprar Costela de Adão que está na moda e é linda'. Eu olhei e realmente achei a coisa mais linda. Joguei no Google e achei a tal da muda. Plantei e fiquei uma semana aguando", começou.
E continuou: "Eu vi que as folhas estavam muito parecidas, o desenho. Gente, eu vendo que não cresce e não cria a vida, quando descubro que plantei muda de plástico. Vocês acreditam que plantei muda de plástico e fiquei aguando? Estou passada comigo".
"Não sei quem é pior, eu ou meu agricultor que aguou as plantas. Passada que a gente caiu nesta laranjada. Mas é igual", terminou.