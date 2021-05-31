Rafa Kalimann e Caio Castro são acusados de homofobia por apoio a pastor

Os atores Caio Castro e Rafa Kalimann Crédito: Reprodução/Instagram

A internet não está perdoando um comportamento que levantou suspeitas por parte de Rafa Kalimann e Caio Castro no fim de semana nas redes sociais. Os dois se tornaram alvo de críticas após compartilharem um vídeo de um pastor falando ser contra o casamento gay e até mesmo contra qualquer relacionamento homossexual. A finalista do BBB 20 apagou a postagem e fez um pedido de desculpas.

No vídeo, o pastor é perguntado se é a favor do casamento gay e responde: "Não, eu não sou a favor do relacionamento [entre pessoas do mesmo sexo]. Mas eu respeito".

E, em seguida, conta: "Eu vivi com um cara que era meu irmão, e ele era gay. Ele tinha uma situação [financeira] melhor que a minha. Eu usava o tênis dele, as roupas dele. Eu não tenho problema nenhum. Eu tenho valores, não vou abrir mão deles. Se você me perguntar se eu acho certo, eu não acho. Mas isso não nos torna inimigos".

Após ser criticada, Rafa apagou o post e chegou no Twitter com um pedido de desculpas, no qual disse que seu objetivo "era repassar aquilo para aqueles que tratam mal os LGBTs por conta de religião, pra de uma vez por todas isso parar".