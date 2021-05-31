Príncipe William teme que irmão prejudique relação familiar com revelações

O príncipe William, da família real britânica Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonroyal

As revelações que o príncipe Harry, 36, fez sobre a própria vida pessoal na série "The Me You Can't See" ("O Eu que Você Não Pode Ver", em tradução livre) ainda causam mal-estar na realeza britânica. O príncipe William teme que o irmão prejudique ainda mais a relação familiar se continuar expondo seus parentes.

Uma fonte disse ao Daily Mail que William estava desapontado e "muito preocupado" após as últimas declarações do príncipe Harry relatando a falta de apoio à mulher dele, Meghan Markle, quando ela estava lidando com problemas de saúde mental.

Em um trecho do documentário Harry acusou o príncipe Charles de deixá-lo sofrer o trauma da morte de sua mãe, a princesa Diana, sozinho. "Meu pai costumava dizer a William e a mim: 'bem, foi assim para mim, então vai ser assim para vocês também'", afirmou, emendando que não entende essa lógica.