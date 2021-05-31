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Clima de animosidade

Príncipe William teme que irmão prejudique relação familiar com revelações

Em um trecho de documentário Harry acusou o príncipe Charles de deixá-lo sofrer o trauma da morte de sua mãe, a princesa Diana, sozinho

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:43

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2021 às 08:43
O príncipe William, da família real britânica
O príncipe William, da família real britânica Crédito: Reprodução/Instagram @kensingtonroyal
As revelações que o príncipe Harry, 36, fez sobre a própria vida pessoal na série "The Me You Can't See" ("O Eu que Você Não Pode Ver", em tradução livre) ainda causam mal-estar na realeza britânica. O príncipe William teme que o irmão prejudique ainda mais a relação familiar se continuar expondo seus parentes.
Uma fonte disse ao Daily Mail que William estava desapontado e "muito preocupado" após as últimas declarações do príncipe Harry relatando a falta de apoio à mulher dele, Meghan Markle, quando ela estava lidando com problemas de saúde mental.
Em um trecho do documentário Harry acusou o príncipe Charles de deixá-lo sofrer o trauma da morte de sua mãe, a princesa Diana, sozinho. "Meu pai costumava dizer a William e a mim: 'bem, foi assim para mim, então vai ser assim para vocês também'", afirmou, emendando que não entende essa lógica.

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"Isso não faz sentido algum. Só porque você sofreu, não significa que seus filhos tenham que sofrer. Na verdade, muito pelo contrário". Na ocasião uma fonte informou que havia "preocupações em vez de temores" no Palácio de Buckingham de que Harry e Meghan façam mais acusações contra a realeza britânica.

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