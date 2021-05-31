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The Masked Singer Brasil

Ivete Sangalo apresentará novo reality musical da Globo

O programa tem estreia prevista para agosto e será exibido na Globo e também no Multishow

Publicado em 31 de Maio de 2021 às 08:41

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

31 mai 2021 às 08:41
A cantora Ivete Sangalo
A cantora Ivete Sangalo Crédito: Divulgação/Rafa Mattei
Ivete Sangalo, 49, anunciou neste domingo (30), no Fantástico (Globo), que será a apresentadora de The Masked Singer Brasil. Sucesso internacional, o reality reunirá celebridades em uma competição musical sem revelar as identidades dos artistas, que, portanto, não saberão com quem estarão concorrendo.
Toda a disputa acontece diante dos olhos do público e de jurados. Os participantes se apresentam totalmente fantasiados e quem assiste conta com pequenos vídeos com dicas para tentar adivinhar quem são os famosos que estão debaixo das fantasias. Apenas o menos votado pelos jurados tem sua identidade revelada após ser eliminado da competição.
A versão brasileira do formato é uma coprodução entre TV Globo e Endemol Shine Brasil, com a parceria da gravadora Universal Music e da Iessi Entertainment, empresa de entretenimento da cantora baiana. "Estou amando a ideia de apresentar o programa porque ele tem música, mistério, expectativa, diversão... É um combo muito especial para proporcionar um momento de muita alegria ao público", declarou Ivete.
A artista afirmou que a atração trará para ela 'um aprendizado gigantesco' e que o público também vai gostar do reality. "O propósito do programa é fazer uma festa. Vai ter música, bons arranjos, grandes escolhas de repertórios, artistas diversos envolvidos numa fantasia linda. Isso tudo enche nossos olhos e corações. Então, acho que é um programa completo", antecipou a cantora.

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Formato mais vendido de 2019, The Masked Singer levou a Fox à liderança de audiência nos Estados Unidos e garantiu o posto de programa mais assistido na TV mexicana em 2020. O reality ainda venceu a categoria de melhor Figurino do Emmy Award 2020 pelo trabalho de Marina Toybina na versão americana.
O programa tem estreia prevista para agosto e será exibido na Globo e também no Multishow.

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