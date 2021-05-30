Global Chay Suede chega para passar temporada no Espírito Santo

O capixaba Chay Suede, de 28 anos, ator, cantor e compositor, está de volta ao Espírito Santo. Em publicações nas redes sociais neste sábado (29), o global anunciou a chegada e disse que vai passar alguns dias no Estado, onde tem família.
Em um vídeo publicado, ele aparece suado e comenta que estava terminando um treino. "Suei só um pouquinho", ironizou. No local, todo florido e que parece ser uma casa de campo, ele mostrou algumas galinhas. Ele não mencionou em qual cidade está.
Chay chegou a dizer nos stories que trouxe "alguém muito especial" com ele nesta viagem para o Estado, mas se tratava de um post patrocinado.
O canela-verde é casado com a atriz e modelo Laura Neiva e está nas telinhas atualmente com a reprise da novela "Império", na Globo.
Além dele, o ex-BBB Arthur Picoli, está de passagem por Conduru, distrito de Cachoeiro de Itapemirim, onde nasceu. O capixaba atualmente reside no Rio de Janeiro.