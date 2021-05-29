Juliette manda mensagem a defensores da vacina: "Meu carinho e respeito"

Em dia de protestos pelo país contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, 31, mandou uma mensagem "aos coleguinhas" que acreditam na vacina. "Todo meu carinho e respeito", afirmou.
"Hoje, meu boa tarde é para os coleguinhas que acreditam em dias melhores, que acreditam na vacina, que lutam pela vida, muito obrigada. Obrigada por quererem cuidar de nós. Se cuidem vocês são muito importantes. Um xêro", disse ela no Twitter e no Instagram.
VEJA A MENSAGEM
Apesar de não citar os protestos ou o presidente, a mensagem de Juliette foi entendida como um apoio às manifestações. "Vacina sim e fora Bolsonaro", afirmou um internauta. "Cactos pela vida, pela vacina e contra Bolsonaro", disse mais outro em referência ao nome dado aos fãs da ex-BBB.
Essa não é a primeira vez que Juliette se manifesta sobre a vacina contra a Covid-19. Nesta semana, ela participou do programa Saia Justa (GNT) e mostrou um cartaz com os dizeres: "A vacina salva. Não queremos perder mais ninguém".
Os atos contra o presidente são liderados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda e acontece em várias cidades do país. Na manhã deste sábado, havia atos em capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Recife.