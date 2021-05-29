Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Campeã do BBB

Juliette manda mensagem a defensores da vacina: "Meu carinho e respeito"

Apesar de não citar os protestos ou o presidente, a mensagem de Juliette foi entendida como um apoio às manifestações  que acontecem no sábado (29) pelo país

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 15:19

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

29 mai 2021 às 15:19
A ex-BBB Juliette Freire
A ex-BBB Juliette Freire Crédito: Isabella Pinheiro/GSHOW
Em dia de protestos pelo país contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a campeã do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, 31, mandou uma mensagem "aos coleguinhas" que acreditam na vacina. "Todo meu carinho e respeito", afirmou.
"Hoje, meu boa tarde é para os coleguinhas que acreditam em dias melhores, que acreditam na vacina, que lutam pela vida, muito obrigada. Obrigada por quererem cuidar de nós. Se cuidem vocês são muito importantes. Um xêro", disse ela no Twitter e no Instagram.

VEJA A MENSAGEM

Apesar de não citar os protestos ou o presidente, a mensagem de Juliette foi entendida como um apoio às manifestações. "Vacina sim e fora Bolsonaro", afirmou um internauta. "Cactos pela vida, pela vacina e contra Bolsonaro", disse mais outro em referência ao nome dado aos fãs da ex-BBB.
Essa não é a primeira vez que Juliette se manifesta sobre a vacina contra a Covid-19. Nesta semana, ela participou do programa Saia Justa (GNT) e mostrou um cartaz com os dizeres: "A vacina salva. Não queremos perder mais ninguém".
Os atos contra o presidente são liderados por centrais sindicais, movimentos sociais e partidos de esquerda e acontece em várias cidades do país. Na manhã deste sábado, havia atos em capitais como Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte e Recife.

Veja Também

Carla Diaz é vacinada contra Covid-19

Poeta Bráulio Bessa, do "Encontro", está internado com Covid

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Brasil Política BBB 21 Juliette Freire
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Prisioneiros algemados e executados: as acusações de crimes de guerra contra o soldado mais condecorado da Austrália
Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados