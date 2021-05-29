Juliette manda mensagem a defensores da vacina: "Meu carinho e respeito"

A ex-BBB Juliette Freire Crédito: Isabella Pinheiro/GSHOW

"Hoje, meu boa tarde é para os coleguinhas que acreditam em dias melhores, que acreditam na vacina, que lutam pela vida, muito obrigada. Obrigada por quererem cuidar de nós. Se cuidem vocês são muito importantes. Um xêro", disse ela no Twitter e no Instagram.

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Hoje meu boa tarde é para os coleguinhas que acreditam em dias melhores, que acreditam na vacina. Que lutam pela vida. Muito obrigada! Todo meu carinho e respeito. Obrigada por quererem cuidar de nós! 🙏😷 — Juliette (@juliette) May 29, 2021

Apesar de não citar os protestos ou o presidente, a mensagem de Juliette foi entendida como um apoio às manifestações. "Vacina sim e fora Bolsonaro", afirmou um internauta. "Cactos pela vida, pela vacina e contra Bolsonaro", disse mais outro em referência ao nome dado aos fãs da ex-BBB.

Essa não é a primeira vez que Juliette se manifesta sobre a vacina contra a Covid-19. Nesta semana, ela participou do programa Saia Justa (GNT) e mostrou um cartaz com os dizeres: "A vacina salva. Não queremos perder mais ninguém".