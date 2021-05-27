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Na UTI

Poeta Bráulio Bessa, do "Encontro", está internado com Covid

Bessa apresentou os primeiros sintomas relacionados à Covid-1 no dia 16 de maio e no dia seguinte teve teste positivo para a doença
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

27 mai 2021 às 09:01

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 09:01

O poeta Bráulio Bessa
O poeta Bráulio Bessa Crédito: Reprodução/Instagram @brauliobessa
O poeta Bráulio Bessa, 35, que participa do programa "Encontro com Fátima Bernardes", está internado com complicações da Covid-19, em um hospital de Fortaleza. Um comunicado foi divulgado pela equipe do poeta nas redes sociais, nesta quarta-feira (26).
Bessa apresentou os primeiros sintomas relacionados à Covid-1 no dia 16 de maio e no dia seguinte teve teste positivo para a doença. Com baixa saturação de oxigênio no sangue, ele foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) por precaução na terça (25), segundo o comunicado.
"No dia seguinte, com sinais de melhora, recebeu alta da UTI e foi transferido para um leito, onde se encontra agora, assistido pela equipe médica e com quadro estável. Logo que tivermos novas informações, avisaremos a todos vocês por aqui. Agradecemos as mensagens e o carinho de sempre".
Internautas comentaram a publicação no perfil do poeta desejando melhoras. Um deles escreveu: "Deus está contigo Bráulio! Logo você estará recuperado!". Outro comentou: "Deus te abençoe e te cure logo desse vírus. Já deu tudo certo".
No Rio de Janeiro, o sambista Nelson Sargento, 96, está internado em um hospital com Covid Rio. Ele foi transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no último sábado (22), após apresentar piora do padrão ventilatório e hipertensão.

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Diferentemente do comunicado divulgado nas redes sociais na manhã desta quarta-feira (26) pela família, o sambista não está intubado. Boletim médico divulgado nesta tarde informa que Sargento está respirando com auxílio de máscara de oxigênio.
A família de Sargento também pede privacidade e orações "nesse momento difícil". O sambista foi hospitalizado na sexta (21) em uma unidade do Inca (Instituto Nacional do Câncer), no Rio.
A escolha do hospital, de acordo com a assessoria de imprensa, foi uma medida de prevenção adotada pelos médicos por causa do histórico de Sargento, que teve um câncer de próstata anos atrás. Sargento recebeu a primeira dose da vacina Coronavac contra a Covid no dia 31 de janeiro, e a segunda dose em fevereiro.

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