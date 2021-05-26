Pedro Bial se desculpa por ofender travestis: "Lamento demais"

O apresentador Pedro Bial Crédito: Globo/Divulgação

Pedro Bial se desculpou por tratar travestis com o pronome masculino no último Conversa com Bial, da TV Globo, que foi ao ar no último dia 20 de maio.

Na ocasião, o jornalista retomou a história de quando o jogador Ronaldo teria se envolvido com algumas travestis, que trabalhavam como garotas de programa, em 2008. Depois da fala, o apresentador foi alvo de críticas na internet.

Em vídeo publicado em suas redes sociais, Bial se desculpa: "Não é nem pela reação na internet que venho aqui hoje me penitenciar pelo mau uso, pelo uso infeliz de um artigo, da forma descuidada que eu me referi às travestis. É pela minha consciência, consciência de alguém que eu não preciso fazer um levantamento histórico, mas de alguém que tem uma história de contribuição para a causa trans. Lamento demais ter ofendido a quem quer que seja, isso jamais foi minha intenção".

"Alguns poderiam até achar desproporcional a reação, a violência das manifestações na internet, mas acho que violento, não. Violenta é a vida dura, terrível das pessoas trans maltratadas", continuou o comunicador.