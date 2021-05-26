É o amor

'A fofoca é verdade', Thaís Braz e cantor Xamã assumem namoro

Ex-BBB revelou que tinha crush no artista

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 09:11

Agência FolhaPress

Thaís Braz assume namoro com cantor Xamã Crédito: Reprodução/@thaisbraz
Ex-participante do BBB 21, Thaís Braz, que na casa tinha um affair com o cantor Fiuk, agora assume namoro com outro artista: o músico Xamã.
Pelas redes sociais, ambos publicaram a mesma imagem com a mesma legenda. "A fofoca é verdade", disseram. Desde a saída dela da casa que isso era especulado.
Em um vídeo para o canal de Matheus Mazzafera no YouTube, Thaís já havia anunciado que tinha um crush pelo artista desde antes de seu confinamento.
Famosos e, claro, ex-confinados da mansão deram apoio a Thaís. "Eu shippo", brincou Camilla de Lucas. "Ai, amiga, finalmente ouviu meus conselhos", escreveu Viih Tube.
"Sempre acreditei em vocês", postou a influenciadora Dora Figueiredo. "Gatos", elogiou Gabriela Pugliesi, cujo novo namorado é amigo de Xamã.

