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Tico Santa Cruz diz ter sexualidade fluida

Cantor recebeu o apoio de diversas pessoas, incluindo amigos e fãs
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2021 às 08:35

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:35

O cantor Tico Santa Cruz
O cantor Tico Santa Cruz Crédito: Facebook/@TicoSantaCruz
Tico Santa Cruz, 43, revelou em publicação nas redes sociais que tem "sexualidade fluida e livre". Isso significa que a orientação sexual dele varia de tempos em tempos, podendo ser heterossexual em determinados momentos e bissexual em outros, por exemplo.
"Minha sexualidade é fluida e livre", escreveu o vocalista da banda Detonautas em uma mensagem acompanhada de uma foto do rosto dele. "O amor não tem preconceitos, o fascismo sim!"
O cantor recebeu o apoio de diversas pessoas, incluindo amigos e fãs. Muitos comemoraram a coragem dele de tornar pública a fluidez sexual.
No entanto, outras pessoas atacaram o músico e chegaram a fazer confusão entre fluidez sexual e gênero fluido, que é quando a pessoa não se identifica completamente nem com o gênero masculino nem com o feminino (ou se identifica com ambos), ficando entre eles ou mudando de tempos em tempos.
Alguns internautas chegaram a espalhar uma suposta entrevista de Santa Cruz a Danilo Gentili na qual ele teria dado a declaração. Porém, trata-se de uma informação falsa.
"A comunidade LGBT quer saber se o Tico declarou ser travesti ao Danilo Gentili por oportunismo apenas ou ele é homossexual", disse um internauta. "A questão não envolve o Bolsonaro... ser gay não é defeito, mas usar isso para se promover sim."
O cantor rebateu a declaração. "Tira a foto do Lula do seu perfil, cara", reclamou. "Você está divulgando fake news e ainda usando a foto de um personagem político importante! Coloca tua fuça aí e mente a vontade."

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