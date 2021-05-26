Tico Santa Cruz diz ter sexualidade fluida

O cantor Tico Santa Cruz Crédito: Facebook/@TicoSantaCruz

Tico Santa Cruz, 43, revelou em publicação nas redes sociais que tem "sexualidade fluida e livre". Isso significa que a orientação sexual dele varia de tempos em tempos, podendo ser heterossexual em determinados momentos e bissexual em outros, por exemplo.

"Minha sexualidade é fluida e livre", escreveu o vocalista da banda Detonautas em uma mensagem acompanhada de uma foto do rosto dele. "O amor não tem preconceitos, o fascismo sim!"

O cantor recebeu o apoio de diversas pessoas, incluindo amigos e fãs. Muitos comemoraram a coragem dele de tornar pública a fluidez sexual.

No entanto, outras pessoas atacaram o músico e chegaram a fazer confusão entre fluidez sexual e gênero fluido, que é quando a pessoa não se identifica completamente nem com o gênero masculino nem com o feminino (ou se identifica com ambos), ficando entre eles ou mudando de tempos em tempos.

Alguns internautas chegaram a espalhar uma suposta entrevista de Santa Cruz a Danilo Gentili na qual ele teria dado a declaração. Porém, trata-se de uma informação falsa.

"A comunidade LGBT quer saber se o Tico declarou ser travesti ao Danilo Gentili por oportunismo apenas ou ele é homossexual", disse um internauta. "A questão não envolve o Bolsonaro... ser gay não é defeito, mas usar isso para se promover sim."