Anitta tem fortuna avaliada em 100 milhões de dólares, diz Forbes

A revista Forbes decidiu acabar com os rumores que giram em torno de quanto seria a avaliação da fortuna que tem Anitta. Na edição desta semana, a publicação do México disse que a cantora de 28 anos de idade tem mais de meio bilhão de reais de patrimônio, na cotação atual do dólar.
Segundo a matéria, a fortuna de Anitta chega à casa dos 100 milhões de dólares. A Forbes publicou ainda que alguns fatores foram determinantes para que a artista aumentasse seu faturamento líquido, como o fato de ela passar a ser a própria administradora da carreira.
"Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios, durante 10 anos eu comandei minha carreira, tomei todas as decisões e estratégias", disse ela à revista.