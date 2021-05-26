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Anitta tem fortuna avaliada em 100 milhões de dólares, diz Forbes

A cantora, de 28 anos de idade, ganhou mais dinheiro depois que passou ela mesma a ser a própria administradora da sua carreira

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 10:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2021 às 10:03
A cantora Anitta
A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior
A revista Forbes decidiu acabar com os rumores que giram em torno de quanto seria a avaliação da fortuna que tem Anitta. Na edição desta semana, a publicação do México disse que a cantora de 28 anos de idade tem mais de meio bilhão de reais de patrimônio, na cotação atual do dólar. 
Segundo a matéria, a fortuna de Anitta chega à casa dos 100 milhões de dólares. A Forbes publicou ainda que alguns fatores foram determinantes para que a artista aumentasse seu faturamento líquido, como o fato de ela passar a ser a própria administradora da carreira. 

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"Eu fui minha própria empresária por dez anos e há uma razão para isso: como as pessoas, normalmente, ao olhar uma garota jovem, que canta, dança e é sensual, sempre subestimam seu talento ou o que pode fazer ou saber sobre negócios, durante 10 anos eu comandei minha carreira, tomei todas as decisões e estratégias", disse ela à revista. 

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