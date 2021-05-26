Anitta tem fortuna avaliada em 100 milhões de dólares, diz Forbes

A cantora Anitta Crédito: Globo/João Miguel Júnior

A revista Forbes decidiu acabar com os rumores que giram em torno de quanto seria a avaliação da fortuna que tem Anitta. Na edição desta semana, a publicação do México disse que a cantora de 28 anos de idade tem mais de meio bilhão de reais de patrimônio, na cotação atual do dólar.

Segundo a matéria, a fortuna de Anitta chega à casa dos 100 milhões de dólares. A Forbes publicou ainda que alguns fatores foram determinantes para que a artista aumentasse seu faturamento líquido, como o fato de ela passar a ser a própria administradora da carreira.