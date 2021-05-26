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Acabou o amor

'Os dois erraram', afirma Tays Reis sobre fim de namoro com Biel

Casal começou relação em A Fazenda 12
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 mai 2021 às 08:47

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 08:47

Biel e Tays Reis se beijam na festa High School de A Fazenda 12
Biel e Tays Reis se beijam na festa High School de A Fazenda 12 Crédito: Reprodução/PlayPlus
Os cantores Biel, 25, e Tays Reis, 26, não estão mais namorando. A notícia foi dada por ambos em suas contas nas redes sociais. De acordo com a cantora, os dois erraram, mas o término não aconteceu após uma briga.
"Queria muito pedir o apoio de vocês nesse momento, tanto para comigo como para com Gabriel. A gente não se odeia. Muito pelo contrário! Ninguém é culpado. Nós somos culpados. Os dois erraram. Se um dia Deus achar que devemos voltar e ser um casal, eu entrego nas mãos Dele", publicou ela.
Em outro trecho do desabafo, Tays disse que o amor ainda existe, mas que agora ela quer focar o trabalho. "Tudo na vida é crescimento. Eu aprendi muito com o Gabriel e sou grata por todas as coisas que ele me fez enxergar. Vocês viveram o que a gente viveu. Por isso se tornou tão forte e verdadeiro. Sempre foi de verdade", disse.
Em sua conta, Biel também falou sobre o término. "Respeito e admiração não são nada comparado a tudo que desenvolvi por essa mulher. O que a gente viveu junto só a gente sabe."
Tays Reis e Biel começaram um relacionamento ainda confinados no reality A Fazenda 12 (Record). Entre idas e vindas, resolveram se entender e manter o namoro fora da casa. Em certa ocasião, ambos haviam terminado dentro do confinamento.
"Não vou tirar minha paz. Fiquei triste, mas vou ser bem clara. Nós agora somos apenas amigos e pronto. Não quero continuar e pronto e acabou", disparou Tays à amiga Jake.
Eles vinham se desentendendo. Em uma das últimas vezes, Biel saiu bravo da cama após Tays tirar a mão dele dela de forma repentina. Ele também já dizia que estava "sem saco" para ficar com a peoa dentro da casa.

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