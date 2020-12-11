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A Fazenda

Lipe e Biel afirmam que acessórios religiosos foram barrados pela Record

Revelação dos peões aconteceu durante a madrugada desta sexta (11)

Publicado em 11 de Dezembro de 2020 às 15:58

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 dez 2020 às 15:58
Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Biel durante conversa na madrugada desta sexta-feira (11)
Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Biel durante conversa na madrugada desta sexta-feira (11) Crédito: PlayPlus/Reprodução
Uma conversa dos peões Lipe Ribeiro, Stéfani Bays e Biel durante a madrugada desta sexta-feira (11), chamou a atenção dos internautas e telespectadores. Isso porque no bate-papo, Lipe e Biel revelaram que a emissora "barrou" seus acessórios religiosos.
Os três participantes do reality A Fazenda 12 estavam na sala quando relembraram momentos antes do confinamento, que começou no início de setembro, e deve ir até dia 17 deste mês. "Quase não me deixaram entrar por causa do crucifixo do meu cordão", afirmou Biel.
Em resposta, Lipe contou sobre a situação da sua pulseira com a imagem da Nossa Senhora Aparecida. "Não deixaram, foi e não voltou", disse o peão.

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Procurada pela reportagem para comentar sobre o assunto, a emissora comandada por Edir Macedo, fundador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, não respondeu até o momento desta publicação.
No Twitter, usuários se revoltaram com a situação e criticaram a postura da empresa de televisão. "Que horror. Isso é intolerância religiosa", escreveu uma internauta. Já outra, relembrou: "E quebraram a cara porque a Jojo já cantou até ponto de pomba gira e Exu aí."

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