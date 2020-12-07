'A Fazenda 12: Jake diz que Mariano a fez mais feliz que Henri Castelli

Eliminada de A Fazenda 12, Jakelyne comentou sua participação no reality na Hora do Faro deste domingo (6). Na atração, a Miss Brasil 2013 negou ser manipuladora, como foi acusada, e disse que a estratégia era outra. A modelo chegou a falar da própria vida para embasar o posicionamento.
"Eu tinha três opções ali dentro: ser muito verdadeira comigo mesmo, seguir meu coração, então quando errei, eu reconheci. A Fazenda é um aprendizado, você sai de lá uma nova pessoa. Você cresce. O meu intuito lá era aprender com os meus erros. A gente quer fogo no feno sim, mas o meu intuito ali era mostrar dá sim para jogar, entreter a família brasileira, mas com honestidade, sinceridade e com amor", exemplificou.
A miss também comentou sobre o relacionamento que acabou vivendo com Mariano e se declarou apaixonada pelo cantor. Ex-namorada de Henri Castelli, ela também disse que sua relação com o ator foi boa, mas não tão boa quanto com o sertanejo.
"O Henri me fez feliz, mas não tão feliz quanto o mariano me fez em dois meses", disparou.