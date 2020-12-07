'A Fazenda 12: Jake diz que Mariano a fez mais feliz que Henri Castelli

"Eu tinha três opções ali dentro: ser muito verdadeira comigo mesmo, seguir meu coração, então quando errei, eu reconheci. A Fazenda é um aprendizado, você sai de lá uma nova pessoa. Você cresce. O meu intuito lá era aprender com os meus erros. A gente quer fogo no feno sim, mas o meu intuito ali era mostrar dá sim para jogar, entreter a família brasileira, mas com honestidade, sinceridade e com amor", exemplificou.